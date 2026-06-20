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台中女欲解除百萬定存稱買手機 警銀聯手成功阻詐

中央社／ 台中20日電

朱姓女子日前到台中某銀行欲解除100萬元定存並提領現金，行員詢問用途，朱女僅表示要買手機，對於細節不願交代，行員認為有異報案，與員警共同勸說下成功阻詐、避免損失。

台中市警察局第二分局今天表示，立人派出所日前透過市警局建置的「阻詐零時差QR CODE」系統接獲通報指，轄內銀行有女子疑遭詐騙，請員警前往協助。

經警方到場了解，40多歲朱姓女子前往銀行表示，欲解除新台幣100萬元的定期存款、提領現金，行員提問資金用途，朱女僅表示要提領現金購買手機，但對細節不願交代，行員發現有異便報案。

朱女面對警方詢問資金用途，仍不願透露相關細節，相關情形與詐騙集團常見話術高度相符，員警仍向對方分析近期假投資、假交友及假冒親友等詐騙手法，經過與行員共同勸說後，女子意識到可能遭受詐騙，決定取消解除定存，成功保住積蓄。

台中 定存 詐騙 手機

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