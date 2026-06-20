假買家專騙蘋果手機 高雄男重施故技…警建請檢方聲押

高雄羅姓男子5月間才佯裝買家身分，涉嫌騙網路販售蘋果手機的民眾交易，利用面交時機調包逃逸，2天前他又重施故技，又騙走賣家的蘋果手機去變賣，昨天被捕，警方依詐欺罪嫌將他移送法辦，並建請檢方聲押他。

警方表示，6月18日下午2時30分許接獲民眾報案，指稱在臉書手機交易平台販售蘋果手機，與買家相約在前金區某超商2樓面交。羅男驗機後，佯稱要到1樓ATM提款付錢，趁機帶走近5萬元的手機逃逸，賣家久候未見人影，下樓找不到他才驚覺受騙。

警方成立專案小組調閱監視器追查，發現騙走手機的男子是熟面孔。據悉，5月初羅姓男子也曾佯裝手機買家，透過社群平台尋找賣家，在超商面交iPhone 14 Pro及iPhone 17e等2支手機，藉故稱要去車上拿錢，久久未返回超商，賣家打開手機盒檢查時，才發現手機遭調包。

警方查出，羅男2天前涉嫌騙走蘋果手機後，立即前往通訊行，以3萬8000元價格變賣手機，再到銀樓購買價值2萬7800元的金飾保值。

昨天下午4時20分許，警方在高雄市鹽埕區七賢三路，拘捕羅男到案。警方表示，警詢後，依詐欺罪嫌將羅男移送高雄地方檢署，並建請檢方聲押他。