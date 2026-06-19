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爆紅義美布丁蛋糕成詐騙新餌 打詐中心籲勿信網路訂購資訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院打擊詐欺指揮中心18日於社交平台巡邏時，發現有詐騙集團假冒知名食品公司名義，於網路大量散布「限量義美布丁蛋糕網路訂購」貼文，與日前偽冒85°C杜拜巧克力詐騙雷同，呼籲民眾該產品絕對沒有提供網購，不要誤入詐騙陷阱。

行政院打擊詐欺指揮中心網路巡邏發現，有不明帳號於8時許宣稱可接受網路預訂爆紅的「義美公司限時、限量、特定門市蛋糕」，經向義美公司查證並偽裝顧客與詐團聯繫，確認為一起假冒知名店家、以假實名制認證的詐騙案件。至昨日12時許，相關詐騙帳號、貼文、網站均已封鎖下架，並交刑事警察局後續偵辦。

行政院打擊詐欺指揮中心指出，因端午節佳節將至，詐騙集團會利用連續假期民眾無法查證弱點進行詐騙，近日除了冷凍肉粽詐騙案件外，Facebook、Threads等社交平台上也大量出現假冒小農或水果店，販賣無花果、芒果、荔枝、榴槤等農產品的詐騙貼文。手法都是先以低價吸引消費者到假冒的7-Eleven買貨便、全家便利購、黑貓宅急便等網站選購，再假稱「未通過實名認證」或使用「ATM無卡提款」等方式進行詐騙，受害民眾動輒損失數十萬到百萬元不等。

行政院打擊詐欺指揮中心表示，目前查獲的詐騙集團假帳號、假網頁均已封鎖下架，但不排除詐團繼續利用網路爆紅的「義美布丁蛋糕」為誘餌，在各社交平台以人頭帳號貼文進行詐騙，值此端午連續假期期間，請民眾提高警覺，有任何疑問立刻撥打165專線查證。

行政院打擊詐欺指揮中心指出，發現有詐騙集團假冒知名食品公司名義，於網路大量散布「限量義美布丁蛋糕網路訂購」貼文。（行政院提供）
行政院打擊詐欺指揮中心指出，發現有詐騙集團假冒知名食品公司名義，於網路大量散布「限量義美布丁蛋糕網路訂購」貼文。（行政院提供）

詐騙集團 行政院 杜拜巧克力

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