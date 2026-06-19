「義美布丁蛋糕」成詐騙工具 政院示警：未開放網購

行政院打擊詐欺指揮中心表示，有詐騙集團假冒義美食品公司名義，於網路大量散布「限量布丁蛋糕網路訂購」貼文，與日前偽冒85°C杜拜巧克力詐騙雷同，提醒民眾該產品絕對沒有提供網購，不要誤入詐騙陷阱。

打詐指揮中心網路表示，昨天巡邏網路社群時發現，有不明帳號宣稱可接受網路預訂爆紅的「義美公司限時、限量、特定門市蛋糕」，經向義美公司查證並偽裝顧客與詐團聯繫，確認為一起假冒知名店家、以假實名制認證的詐騙案件。至昨日中午為止，相關詐騙帳號、貼文、網站均已封鎖下架，並交刑事警察局偵辦。

打詐指揮中心指出，因端午節將至，詐騙集團利用連續假期民眾無法查證的弱點進行詐騙，近日除了冷凍肉粽詐騙案件外，Facebook、Threads等社交平台上也大量出現假冒小農或水果店，販賣無花果、芒果、荔枝、榴槤等農產品的詐騙貼文。

詐騙手法都是先以低價吸引消費者到假冒的7-Eleven買貨便、全家便利購、黑貓宅急便等網站選購，再假稱「未通過實名認證」或使用「ATM無卡提款」等方式進行詐騙，受害民眾動輒損失數十萬到百萬元不等。

打詐指揮中心表示，目前查獲的詐騙集團假帳號、假網頁均已封鎖下架，但不排除詐團繼續以人頭帳號貼文詐騙，請民眾提高警覺，有任何疑問立刻撥打165專線查證。

行政院打擊詐欺指揮中心表示，有詐騙集團假冒義美食品公司名義，於網路大量散布「限量布丁蛋糕網路訂購」貼文，提醒民眾該產品絕對沒有提供網購，不要誤入詐騙陷阱。圖／行政院提供

行政院打擊詐欺指揮中心表示，有詐騙集團假冒義美食品公司名義，於網路大量散布「限量布丁蛋糕網路訂購」貼文，提醒民眾該產品絕對沒有提供網購，不要誤入詐騙陷阱。圖／行政院提供