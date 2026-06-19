房市低迷成詐騙誘餌？網路正妹誆「低價投資蛋黃區」太平男險賠80萬

房地產市場買氣低迷，竟有詐騙集團趁機而入，台中市太平區5旬林姓男子認識假扮正妹「小柔」的女網友，對方誆稱可低價入手蛋黃區的房子，兩人口頭約定投資房產，林男昨赴銀行準備匯款80萬元，還好在銀行行員與警方聯手及時勸阻，才保住林男的積蓄。

台中市警察局太平分局新平派出所警員鄭永欣說明，昨天近中午，接獲台新銀行通報稱，有一名男子要大額匯款，疑似遭到詐騙。

員警到場後得知，林男本月初在在臉書某投資群組認識女網友「小柔」，「小柔」專以發布房地產、土地買賣等相關投資訊息為主，聲稱手上有多筆投資物件且價格可議、機不可失，還勸林男要「逢低買入」趕快投資，讓林男十分心動，雙方不久後即口頭約定投資台中蛋黃區房產。

林姓男子昨到銀行準備匯款至指定帳戶，所幸銀行行員發覺有狀況，立即通知派出所派員到場瞭解，經員警詳細向林男說明這是典型「假投資真詐騙」的手法，且這項投資過程既無對方完整資料，又無任何契約文件，恐是有去無回，林男這才恍然大悟，停止匯款。

太平分局分局長李珏民表示，現今詐騙手法日新月異，進行投資或匯款前，應多方查證資訊，並保持警惕，如遇可疑情況，應立即撥打110或165反詐騙專線尋求協助，「多一分警惕，少一分損失」，保持防詐騙意識才能守護財產安全，避免辛苦錢落入詐騙集團之手。