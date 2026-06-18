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結交網友竟入詐團陷阱 車手取款被判徒刑10月兼罰款5萬

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一名女子與LINE暱稱「Captainli」網友交往，並自行拍攝性影像傳送給對方，卻被恫嚇多次購買手機網卡點數和提供序號密碼、付款簽收海外包裹，否則散布性影像，被害女子照辦也交付14萬元給黃姓車手。彰化地方法院審結，將黃姓車手依洗錢罪判處有期徒刑10月，罰金5萬元。

判決書指出，被害女子民國113年12月透過臉書認識暱稱「Chris Cheng」網友，雙方互加LINE，對方LINE暱稱「Captainli」，要求被害女子傳送自拍的性影像，之後佯稱網路不穩需要蘋果點數卡購買新網卡，被害女子購買多次後表示無資力再買，「Captainli」恫嚇將散布性影響，致她心生畏懼，再依指示多次購買點數卡並提供序號密碼。

「Captainli」與LINE暱稱「SAKURA」等詐騙集團成員，民國114年2月間以簽收海外包裹為由恫嚇將散布性影像，被害女子心生畏懼，約定交付14萬元，黃姓車手依照「SUKURA」等詐團成員指示取款，再指示購買虛擬貨幣後匯至指定的電子錢包以製造犯罪金流斷點。

黃姓車手辯稱「我有當面向她確認，她也有跟我說錢是要交給船運公司，請我幫忙轉交」等語，但法官認為被害女子遭恫嚇，不敢說出實情，黃姓車手所言不足採信。

彰化地院審酌，黃男否認犯行，辯稱只是代收款項，且尚未與被害女子達成和解的犯後態度；復考量黃男在本案扮演的角色、參與犯罪程度、領得金額，及除受「SUKURA」等詐團成員指示前往取款而另外在台南、屏東、台北涉及刑事犯罪外，並無其他犯罪紀錄的素行等節，暨他自陳教育程度、職業、收入、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。可上訴。

彰化地方法院審依洗錢罪判處有期徒刑10月，罰金5萬元。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院審依洗錢罪判處有期徒刑10月，罰金5萬元。記者簡慧珍／攝影

車手 彰化縣 詐騙集團

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