ATM提款節點仍是阻斷詐欺金流的重要防線。圖：刑事局提供

依據「165打詐儀錶板」最新統計，115年5月全國詐欺案件受理1萬2742件，財損54億6137萬餘元，較去年同期受理1萬6003件、財損87億2967萬餘元，分別下降20%及37%，整體的防詐策略持續發揮成效，顯示整體防詐成效良好。但詐欺集團仍持續利用人頭帳戶及車手提領方式移轉犯罪所得，ATM提款節點仍是阻斷詐欺金流的重要防線。

刑事局肯定及感謝金融機構主動投入科技防詐作為。圖：刑事局提供

詐欺集團車手常配戴安全帽、口罩、墨鏡掩飾身分，增加警方事後調閱影像及溯源查緝的難度。為防止詐欺集團車手至ATM提領涉詐款項，刑事警察局結合金融機構風險資料與165通報情資，推動銀行ATM導入「臉部遮蔽示警功能」，將過去的「案發後調閱追查」轉變為「交易當下即時嚇阻」。

此項措施由國內多家金融機構配合刑事警察局規劃，自114年12月起，針對165提領熱點及銀行內部大數據分析之高風險據點優先布建，截至115年4月止，已完成1000多個據點。經警方統計試辦數據相較去年同期結果，涉詐提領筆數下降1851筆、涉詐提領金額減少4148萬5675元，此機制有效提高了車手隱匿身分的操作成本，並大幅減輕後端偵查負荷，阻詐成效顯著提升。

永豐商業銀行及中國信託商業銀行等銀行為執行該阻詐機制之績優金融機構，其運作如下，當民眾行近ATM門禁前經感應或於機台插卡輸入密碼時，即啟動AI電腦視覺偵測，辨識臉部是否遭安全帽、口罩或墨鏡等遮擋。若偵測到提款者面部遮蔽，門禁處設備或ATM畫面將顯示警語，請提款者取下遮蔽物，確認露出清楚五官後始可繼續交易，以防提款車手刻意遮掩，一般民眾只需依畫面指示露出臉部，即可順利完成交易，不會造成民眾額外負擔。

除針對「車手端」的臉部示警外，針對「被害人端」的防詐亦有創新作為。國泰世華銀行於ATM導入「情境式選擇題」機制，參考警方實務經驗所歸納的疑似詐欺犯罪被害人樣態，於交易前隨機出題，引導並提醒民眾再次檢視交易目的；若民眾答題結果符合詐騙風險特徵，ATM將自動退卡並中止交易，透過重複提醒與情境引導，提高民眾風險意識，促使民眾即時停下操作、冷靜思考並重新確認異狀，可望有效攔阻疑似詐騙匯款情事發生。中國信託商業銀行ATM則從交易安全與民眾風險辨識角度出發，針對交易過程中可能遭他人窺視之情形，ATM將跳出畫面警示，提醒民眾留意周遭環境；另於民眾邊通話邊操作轉帳等可能受詐騙話術引導之風險情境，畫面亦會提示常見詐騙態樣，若符合相關風險特徵，ATM將中止交易，協助於交易前再次確認風險，強化被害人端防護。

刑事局肯定及感謝金融機構主動投入科技防詐作為，並呼籲各金融機構持續強化ATM交易示警及風險攔阻機制，將ATM作為阻斷詐欺金流的重要防線，共同防堵詐欺集團提領贓款。

本文章來自《桃園電子報》。原文：刑事局攜手銀行推科技防詐展成效 ATM涉詐提領大減4148萬