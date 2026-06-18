快訊

外資買超211億元 面板三虎1買2賣、漲停股遭砍近3萬張

地政士勾結銀行…銀行局證實13家銀行通報重大偶發事件 涉案行員達60人

《鐵拳教育》夯翻天！老師1理由喊「完全不想看」 原因曝光同行狂點頭

聽新聞
0:00 / 0:00

韓國代購免稅勞力士保證獲利…業者涉吸金逾7千萬元 6人搜索約談

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

禹羿國際、承城國際公司以日本EvanHawaii、United Elite業者名義，從2023年起連續3年推出貿易投資案吸金，其中以韓國代購免稅的勞力士精品表等商品賺「返點」，宣稱每月獲利2至3%，近40人受害損失逾7000萬元。檢調今搜索約談謝姓女主管等6名高階幹部到案。

此案投資人領無到利息，且聯繫不上公司幹部，2025年9月間發現受騙報案求助，3件投資案共向近40名投資人吸金7千多萬元。謝女的余姓前夫在境外，尚未約談到案。

調查局接獲投資吸金案，謝姓女主管和主謀余姓前夫等人，涉嫌以日本EvanHawaii在2023年推出「六式投資案」、2024年推出「EX TRADE投資案」，且謝女負責在豪華露營區等地舉辦說明會，招攬投資人投資，共吸金約2千萬元。

2025年間，謝姓女主管等人另以日本United Elite公司推出「韓國貿易投資案」等，宣稱從事免稅商品貿易業，與韓國免稅商家合作批貨勞力士名表等精品，賺取「返點」回饋等話術，每月保證獲取投資金額2至3％紅利，吸引投資人投資，涉嫌吸金約5千多萬元。

台北地檢署今依銀行法指揮調查局基隆調查站兵分9路，搜索謝姓女主管、謝女胞弟等6人的住居所、禹羿國際公司、承城國際公司等處，通知謝等6人到案說明。

台北地檢署。圖／報系資料照
台北地檢署。圖／報系資料照

免稅 韓國 日本

延伸閱讀

核二廠又傳出貪汙收賄 檢廉兵分28路搜索、約談9人到案

核二前廠長涉收賄案外案 檢廉搜索、約談9人

北市里長被檢舉詐領里鄰建設服務經費 檢調搜索約談到案

義大利橄欖粕油改標「日本頂級橄欖油」 父子3人狂撈逾2000萬

相關新聞

韓國代購免稅勞力士保證獲利…業者涉吸金逾7千萬元 6人搜索約談

禹羿國際、承城國際公司以日本EvanHawaii、United Elite業者名義，從2023年起連續3年推出貿易投資案吸金，其中以韓國代購免稅的勞力士精品表等商品賺「返點」，宣稱每月獲利2至3%，近40人受害損失逾7000萬元。檢調今搜索約談謝姓女主管等6名高階幹部到案。

戴安全帽口罩領錢恐被示警擋下 會看臉的ATM全國據點已破千

詐團車手戴安全帽、口罩、墨鏡到ATM提領贓款，未來可能在交易當下就被機器攔下。刑事局今天表示，已結合多家金融機構在ATM試辦「臉部遮蔽示警功能」及風險偵測機制，只要系統偵測提款者刻意遮住五官，ATM或門禁設備會跳出警語，要求取下遮蔽物、露出清楚臉部後才能繼續交易。

投資300萬可賺1億？大園婦誤信詐騙解定存 警銀合作守住她積蓄

桃園市大園區一名74歲林姓婦人日前誤信網路投資廣告，遭詐騙集團以「投入300萬元可獲利1億元」的誇大話術誘騙，準備解除定存提領102萬餘元投入所謂的高獲利投資。所幸銀行行員察覺異狀，立即通報警方到場協助，在警方耐心的勸說下，成功保住林婦多年的辛苦積蓄。

投資冬蟲夏草、金屬蛋白硫 慕求生技詐騙威剛董座1.5億5人起訴

生技大廠慕求集團實際負責人朱寶麒、營運長高禎祥等人，涉嫌宣稱掌握冬蟲夏草菌、金屬蛋白硫技術，可分別應用血癌、阿茲海默症，預計總產能將成為「全球最大人工蟲草栽培基地」，詐騙威剛創辦人成立的立萬利公司陸續出資、購買原料等，得手1億5292萬元。台北地檢署偵結，依詐欺、不合營業常規交易罪嫌起訴朱等5人。

20錢「金包銀」假項鍊換純金鍊 台中銀樓損失23萬

陳姓男子拿1條重20.15錢的「銀鍍金」項鍊到銀樓，謊稱是純金鍊要典當，徐姓負責人協議後交付他1條較輕的10.38錢金鍊、補差額9萬6300元，陳期限內未贖回，徐回收鎔金時才驚覺遭騙；法院刑事依詐欺罪判陳4月，民事判他應給付徐23萬3113元，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。