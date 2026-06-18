韓國代購免稅勞力士保證獲利…業者涉吸金逾7千萬元 6人搜索約談

禹羿國際、承城國際公司以日本EvanHawaii、United Elite業者名義，從2023年起連續3年推出貿易投資案吸金，其中以韓國代購免稅的勞力士精品表等商品賺「返點」，宣稱每月獲利2至3%，近40人受害損失逾7000萬元。檢調今搜索約談謝姓女主管等6名高階幹部到案。

此案投資人領無到利息，且聯繫不上公司幹部，2025年9月間發現受騙報案求助，3件投資案共向近40名投資人吸金7千多萬元。謝女的余姓前夫在境外，尚未約談到案。

調查局接獲投資吸金案，謝姓女主管和主謀余姓前夫等人，涉嫌以日本EvanHawaii在2023年推出「六式投資案」、2024年推出「EX TRADE投資案」，且謝女負責在豪華露營區等地舉辦說明會，招攬投資人投資，共吸金約2千萬元。

2025年間，謝姓女主管等人另以日本United Elite公司推出「韓國貿易投資案」等，宣稱從事免稅商品貿易業，與韓國免稅商家合作批貨勞力士名表等精品，賺取「返點」回饋等話術，每月保證獲取投資金額2至3％紅利，吸引投資人投資，涉嫌吸金約5千多萬元。

台北地檢署今依銀行法指揮調查局基隆調查站兵分9路，搜索謝姓女主管、謝女胞弟等6人的住居所、禹羿國際公司、承城國際公司等處，通知謝等6人到案說明。