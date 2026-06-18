如何避免徵信社詐騙？專家呼籲：找合法徵信社必須認明這5點

（示意圖／台灣偵探職業總會提供）

近日相關報導引發社會對徵信產業收費透明、合法蒐證與專業倫理的討論。提醒大家，當面臨婚姻、家庭、財務、尋人或安全疑慮時，選擇徵信社不該只看廣告排名、價格高低或聽信業務話術，更應從合法登記、實際諮詢、契約內容、辦案方式與申訴機制等面向謹慎判斷。

徵信服務本質上涉及隱私、個資、法律界線與證據保存，若委託到不合規、不透明甚至以恐懼話術逼迫加價的業者，不只可能造成金錢損失，也可能讓委託人陷入更大的法律與心理壓力。台灣偵探職業總會呼籲，徵信產業需要的是公開透明、合法合規與可被檢視的專業流程，而不是利用當事人焦慮、脆弱或急於求證的心情進行推銷。

第一步：確認公司是否合法登記，不要只相信廣告話術

辨別徵信社是否合法，最基本的一步，就是確認該公司是否具備正式商業登記。許多民眾在搜尋「徵信社推薦」時，容易被網頁排名、五星評論、成功案例或誇張標語吸引，但真正應該先確認的是：對方是否有公司名稱、統一編號、登記地址、負責人資訊，以及是否能清楚提供可查證的公司資料。

台灣偵探職業總會秘書長陳以峻亦指出，合法登記不代表服務一定優良，但至少代表民眾可以找到具體的法律主體。若業者只使用模糊品牌名稱、沒有固定辦公地點、不願提供統編，或要求委託人直接把款項匯入私人帳戶，就需要提高警覺。簽約時更需確認合約上載明的名稱是否與登記資料一致，收款帳戶是否合理，避免日後發生爭議時求償無門。

第二步：查詢網路評價與判決資料，看見業者過去的真實紀錄

除了確認公司登記，民眾也可以透過網路評價、新聞紀錄、法院判決書查詢系統、社群討論與消費糾紛資訊，進一步了解業者過去是否曾出現消費爭議或糾紛。

台灣偵探職業總會提醒，判斷徵信社好壞不能只看曝光度，更要看可受檢視的紀錄。有負評未必代表業者一定有問題；有好評也不代表服務一定值得信任，重點在於長期評價是否穩定、爭議內容是否具體、業者是否有回應與改善的機制。

第三步：委託前實際面談諮詢，感受業務專業程度

在徵信產業之中，幾乎沒有兩個委託人的狀況會完全相同。無論是外遇蒐證、行蹤調查、尋人查址、商業調查或糾紛協商，真正專業的徵信社不會在尚未了解細節前就急著保證結果、要求匯款或用各種方式製造急迫感。相反地，合格的接洽人員應該先主動了解案件背景、委託目的、可用線索、法律風險與限制，再評估是否能承接，以及如何執行。

婦馨徵信有限公司資深偵探鍾玫君表示，徵信服務不是一般商品，委託人交出去的不只是金錢，還包含信任、個資與安全感，因此面談時討論得越詳細，日後發生誤解與爭議的機率也越低。對她而言，面談的目的不是只為了成交，更是讓雙方確認案件是否適合執行。

專業徵信業務人員應該能夠聽懂委託人的需求，也能適時提醒哪些期待不合理、哪些要求可能觸法、哪些證據即使取得也未必能在法律上使用。合法徵信社並不是無所不能，更不是只要付錢就能突破法律限制。若業務只是不斷強調「一定抓得到」、「我們有特殊管道」、「今天不做就來不及」，卻無法說明具體風險與辦案方式、無法提供完整契約，民眾就應停下來重新評估。

第四步：收費白紙黑字，盡力避免消費爭議

徵信案件的費用通常會受到案件難度、地點、人力、時間、設備、風險與資料量影響，因此合理收費未必能用單一價格概括。但無論價格高低，業者都應該在簽約前清楚說明收費項目、服務範圍、回報方式、是否可能追加費用，以及什麼情況下需要另行報價或簽約。

婦馨徵信社呼籲，民眾簽約前應要求業者將服務內容與費用寫入契約，不要只聽信口頭承諾。若有追加費用，也應重新確認追加原因、服務內容、金額，並重新簽署書面合約，以確認該筆費用的合理性與雙方共識。

第五步：是否具備完整品保申訴制度，是判斷產業自律的重要指標

所謂品保，不只是對外宣稱「服務保證」，而是當委託人對服務內容、案件進度、收費方式或人員溝通有疑慮時，是否有明確窗口可以受理、是否能留下紀錄、是否能進行內部檢討，以及是否願意提出合理解決辦法。

如果業者在簽約後失聯、不提供進度、不願說明案件狀況，甚至用情緒勒索或威嚇方式阻止委託人追問，就已經違背專業服務應有的基本精神。相反地，成熟的徵信團隊應該主動建立案件管理、定期回報、客服追蹤、內部督導與申訴處理流程，讓委託人在資訊不對等的情況下仍能獲得保障。

合法徵信社不是萬能，應被規範、被檢視且主動負責

面對近期相關爭議，社會不需要把所有業者一概而論，但也不能忽視民眾在委託過程中的風險。合法與非法之間不只差在有沒有登記，更差在業者是否尊重法律、是否誠實說明限制、是否清楚收費、是否保護委託人隱私，以及是否願意在服務出現爭議時負起責任。

台灣偵探職業總會表示，有徵信需求的民眾在諮詢時可以主動詢問：「你們會如何執行？是否違法？取得的資料能否作為後續法律程序使用？若案件沒有進展，退費機制如何運作？」這些問題，正是辨別徵信社優劣的重要關鍵。

陳以峻最後說道，徵信產業要走向專業化，不能只靠個別業者喊口號，更需要建立可被檢視的標準。徵信服務面對的常是人們最脆弱、難啟齒的時刻，業者更應以透明與合法作為最低原則。從合法登記、倫理規範、教育訓練、申訴機制到嚴格的自律，都是讓社會重新理解徵信產業的重要基礎。

本文章來自《桃園電子報》。原文：如何避免徵信社詐騙？專家呼籲：找合法徵信社必須認明這5點