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戴安全帽口罩領錢恐被示警擋下！會看臉的ATM全國據點已破千

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
圖左至右：詐防中心秘書張躍瀚、國泰金控資深副總陳明環、中國信託商業銀行副總經理李雅婷、刑事局局長邱紹洲、永豐商業銀行副總經理張瑜娉、刑事局副局長蔡燕明 安、詐防中心主任張文源。記者廖炳棋／翻攝
圖左至右：詐防中心秘書張躍瀚、國泰金控資深副總陳明環、中國信託商業銀行副總經理李雅婷、刑事局局長邱紹洲、永豐商業銀行副總經理張瑜娉、刑事局副局長蔡燕明 安、詐防中心主任張文源。記者廖炳棋／翻攝

詐團車手安全帽、口罩、墨鏡到ATM提領贓款，未來可能在交易當下就被機器攔下。刑事局今天表示，已結合多家金融機構在ATM試辦「臉部遮蔽示警功能」及風險偵測機制，只要系統偵測提款者刻意遮住五官，ATM或門禁設備會跳出警語，要求取下遮蔽物、露出清楚臉部後才能繼續交易。

刑事局指出，詐團常利用人頭帳戶及車手提領轉出犯罪所得，車手到ATM提款時又常以安全帽、口罩、墨鏡遮掩身分，增加警方事後調閱影像及追查難度。新機制是把過去「案發後調閱追查」，提前到「交易當下即時示警」。

這項措施自去年12月起，先在165通報提領熱點及銀行大數據分析出的高風險據點布建，截至今年4月底已完成1000多個據點。刑事局統計，試辦後相較去年同期，今年1至4月涉詐提領筆數減少1851筆，涉詐提領金額減少4148萬5675元。

刑事局表示，ATM臉部遮蔽偵測主要針對車手刻意隱匿身分。民眾到有相關設備的ATM提款或轉帳時，若戴安全帽、口罩或墨鏡，系統可能要求先取下遮蔽物；一般民眾只要依畫面指示露出臉部，即可繼續交易。

除攔阻車手提款，部分銀行也在ATM加入「被害人端」風險偵測。國泰世華銀行導入情境式選擇題，交易前隨機詢問民眾匯款目的，若答案符合常見詐騙風險，ATM會自動退卡並中止交易，讓民眾先停下來確認。

中國信託銀行則針對邊通話邊操作轉帳、旁人窺視等情境，在ATM畫面跳出警示，提醒民眾確認是否正在遭詐騙話術引導；若符合風險特徵，也可能中止交易。

165打詐儀錶板統計，今年5月全國詐欺案件受理1萬2742件，財損54億6137萬餘元；去年同期受理1萬6003件，財損87億2967萬餘元。刑事局指出，雖然受理件數、財損金額較去年同期下降，但ATM仍是阻斷詐欺金流的重要節點，後續將持續推動金融機構擴大示警及攔阻機制

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