林姓婦人誤信網路投資廣告，準備解除定存提領102萬餘元投入所謂的高獲利投資。圖：讀者提供

桃園市大園區一名74歲林姓婦人日前誤信網路投資廣告，遭詐騙集團以「投入300萬元可獲利1億元」的誇大話術誘騙，準備解除定存提領102萬餘元投入所謂的高獲利投資。所幸銀行行員察覺異狀，立即通報警方到場協助，在警方耐心的勸說下，成功保住林婦多年的辛苦積蓄。

在警方耐心的勸說下，成功保住林婦多年的辛苦積蓄。圖：讀者提供

大園警分局大園派出所說明，林姓婦人欲解除定存並提領102萬餘元現金，聲稱要進行投資，行員關心詢問資金用途時，林婦卻無法清楚說明投資內容，疑似受到詐騙集團指示操作，行員立即提高警覺並通知警方到場協助。

副所長何孟穎、警員蔡文嘉獲報後趕赴現場，經了解，林婦日前透過網路接觸投資訊息，對方聲稱只要投入300萬元資金，即可獲得高達1億元的驚人報酬。林婦信以為真，因手邊資金不足，於是依照對方指示前往銀行解除定存，準備先提領102萬餘元加入對方聲稱的投資計畫。

員警一聽便察覺這是典型的「假投資詐騙」手法，立即向林婦說明詐騙集團慣用話術，並分析高獲利、低風險投資背後的不合理之處。然而林婦深信對方說詞，對警方勸說仍抱持懷疑態度，甚至堅持提領款項進行投資。

面對林婦的執著，員警並未放棄，持續耐心說明近期假投資詐騙案例，並聯繫家屬到場共同勸導，反覆分析「投入300萬元獲利1億元」明顯不合常理的報酬率。經過近一個小時的勸說後，林婦終於識到自己險些受騙，如夢初醒地打消投資念頭，當場放棄提領款項，成功守住百萬元積蓄。

大園分局提醒，詐騙集團經常利用社群平台、通訊軟體或假投資網站，以「高獲利、低風險、穩賺不賠」等話術吸引民眾上當。民眾如遇標榜短時間即可獲得高額報酬的投資機會，務必提高警覺，多方查證，如有任何疑問，可立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查證。

本文章來自《桃園電子報》。原文：投資300萬可賺1億？大園婦誤信詐騙解定存 警銀合作守住她積蓄