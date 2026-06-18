投資冬蟲夏草、金屬蛋白硫 慕求生技詐騙威剛董座1.5億5人起訴

生技大廠慕求集團實際負責人朱寶麒、營運長高禎祥等人，涉嫌宣稱掌握冬蟲夏草菌、金屬蛋白硫技術，可分別應用血癌、阿茲海默症，預計總產能將成為「全球最大人工蟲草栽培基地」，詐騙威剛創辦人成立的立萬利公司陸續出資、購買原料等，得手1億5292萬元。台北地檢署偵結，依詐欺、不合營業常規交易罪嫌起訴朱等5人。

起訴指出，朱寶麒涉嫌利用威剛科技創辦人陳立白有意跨足生技產業且無相關背景，以PTT簡報稱，蟲草素可應用血癌治療、作為血癌輔助用藥，第三型金屬蛋白硫可應用在阿茲海默症治療，誆稱慕求公司掌握冬蟲夏草菌種應用等關鍵技術，還和台灣大學合作研發「慕求蟲草素萃取法」申請80項專利，慕求公司毛利率30％可獲利40億，3年內營運規模暴增，預計總產能將成為「全球最大人工蟲草栽培基地」，前景可期，騙取陳立白用立萬利公司各以1500萬元參與慕求公司2012年、2013年的發行新股增資案，詐得3千萬元。

檢方追查，朱寶麒、營運長高禎祥及推展業務的陳彥勳、蔡昇宏、林哲立等人，涉嫌以購買「蛋白蟲草素中間原料」並合作生產蟲草素，2014年間使立萬利公司陸續匯款5292萬餘元購買18公斤蟲草素，直至2015年，立萬利另外送驗蟲草素，發現純度不到30%，才發現被騙。

檢調查出，陳立白誤信朱寶麒稱慕求公司預計在2014年生產2千公克、預估市值10至20億的金屬硫蛋白，同意簽約購買母菌與關鍵前驅蛋白粉；在發現蟲草素純度不足後，又發現7百多公斤的關鍵前驅蛋白粉堆放在庫存，未使用生產第三型金屬硫蛋白，經送SGS實驗室檢驗，發現沒有冬蟲夏草等珍貴萃取物成分，立萬利公司損失7千萬元。

檢方另查出，朱寶麒明知明躍健康科技公司準備上櫃，涉嫌未經慕求公司股東同意，擅自將價值1.4億元的「冬蟲夏草菌種、栽培與應用技術」的入股技術轉讓給Acro公司，向明躍王姓實際負責人誆稱「去阿里山找到蟲草菌種...可研發出含量高出5百倍的最厲害蟲草菌種」，企圖用Acro公司的蟲草培育技術交換明躍股票，最後王識破朱沒有釋出全部技術，終止合作，朱未能得逞。