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20錢「金包銀」假項鍊換純金鍊 台中銀樓損失23萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

陳姓男子拿1條重20.15錢的「銀鍍金」項鍊到銀樓，謊稱是純金鍊要典當，徐姓負責人協議後交付他1條較輕的10.38錢金鍊、補差額9萬6300元，陳期限內未贖回，徐回收鎔金時才驚覺遭騙；法院刑事依詐欺罪判陳4月，民事判他應給付徐23萬3113元，可上訴。

檢警調查，陳男2025年7月22日拿1條銀鍍金的項鍊（重量20.15錢）到銀樓，向徐姓負責人表示要變賣，並隱瞞銀鍍金材質，雙方協議後，議定由陳將項鍊變賣，徐則交付1條較輕的金鍊（10.38錢）、補差額9萬6300元給陳，約好8月20日前贖回，未料陳卻失聯，徐回收金飾鎔金才知受騙。

檢方訊時，陳辯稱該項鍊是移工欠他賭債抵押的，認為是金鍊，跟銀樓換來比較輕的那條不見了；台中市金銀珠寶公會鑑定發現，該項鍊表面鍍層明顯，經斷裂處觀察，可見內部材質與表面顏色存在差異，非足金或純金製品，而是銀鍍金。

檢方也發現，陳男7月27日同樣拿鍍金項鍊到新北市三重區的銀樓變賣，經銀樓業者報警，可見他有不法惡意，偵結依詐欺罪嫌起訴他。

台中地院刑事庭審酌，安排兩次調解陳都沒出席，最終坦承犯行等情狀，依詐欺取財罪判他4月，得易科罰金。

徐再提附帶民事訴訟，主張交付陳男的1條金鍊（10.38錢）、補差額9萬6300元，共損失23萬1331元，全額項陳求償；對此，陳沒到庭辯論，也未提出任何書狀聲明或陳述。

民事庭查，依徐2025年11月11日起訴，當天黃金牌價為每100公克41萬9176元，每錢為1萬5720元，該項鍊10.38錢價值16萬3174元，加上交付差額9萬6300元，一共25萬9474元，因陳僅求償23萬3113元，判陳應給付徐23萬3113元。

詐欺 銀樓

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