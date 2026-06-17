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鐵警局偕水墨畫家陳士侯公益打詐 鍾馗斬詐出擊

中央社／ 台北17日電

端午連假將至，鐵路警察局今天邀請水墨畫家陳士侯共同公益打詐，由其現場揮毫「驅魔真君」鍾馗，並授權畫作製作端午限定「鍾馗斬詐扇」等物，於全台5處同步配發。

內政部警政署鐵路警察局今天在台北車站舉辦「端陽蒲劍，鍾馗斬詐」識詐宣導記者會，特邀水墨畫家陳士侯公益授權鍾馗畫作，並以此製作端午限定「鍾馗斬詐扇」500把、「平安香包」570個，全台5處同步配發，分別為北車局本部、台北分局、台中車站、高雄車站和花蓮車站。

鐵警局長陳錦坤表示，依據165打詐儀表板即時統計，當前高發詐騙手法包括假投資、假交友、假檢警、網路購物詐騙等，不法集團手法持續翻新，民眾財產損失屢創新高，又以假投資詐騙財損長期高居榜首，嚴重侵害民眾財產安全。

「現實生活中，沒有陌生人會主動帶你發財；網路上熱心教你投資的，十之八九是詐騙集團的劇本！」鐵警局刑警大隊大隊長黃仲玟提醒，民眾理財要保持理性，若遇詐騙疑慮可立即撥打165協助。

記者會現場，也將本次宣導品融入165打詐儀表板QR Code，鐵警局說，民眾只要掃碼，即可即時掌握最新詐騙案類排行與防詐資訊，並呼籲民眾謹記防詐3不，包括「不輕信」，網路上主動接觸的投資機會；「不匯款」，任何理由要求轉帳前先查證；「不遲疑」，立即撥打165或110。

打詐

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