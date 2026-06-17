快訊

半導體風雲／美國製造回流 台供應鏈機會或糖衣毒藥？

「實心橘貓」洗澡0縮水 自帶卡車鳴笛低音砲百萬人笑翻：真材實料

頒殉職飛官過俊男、盧季佑褒揚令 賴總統：謝謝 任務完成 放心飛翔

聽新聞
0:00 / 0:00

AI深偽假廣告盜用名醫 慈濟醫院示警：醫師從不代言產品

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮慈濟醫院皮膚科主任洪崧壬遭詐騙集團用AI偽造，推銷外用產品。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院皮膚科主任洪崧壬遭詐騙集團用AI偽造，推銷外用產品。圖／花蓮慈濟醫院提供

近期網路流傳一段治療狐臭的廣告影片，內容竟出現花蓮慈濟醫院皮膚科主任洪崧壬介紹療法並推銷產品，慈濟醫院今天嚴正澄清，影片中的影像與聲音皆為AI變造，院內醫師從未代言任何商業產品，呼籲民眾切勿受騙。

花蓮慈濟醫院醫務秘書吳雅汝表示，慈濟醫院的醫師絕對不會代言任何的商業產品，如果民眾是在社群媒體或網路上，看到有人冒用慈濟醫院的醫師代言的商業產品，那一定是詐騙，請不要上當。民眾如果身體不適，務必到醫院親自就診看醫，因為醫療講求的是精確的診斷，還有個體的評估，才能保障健康。

吳雅汝指出，醫院已在官網設立「防詐專區」，定期更新相關案例與澄清資訊，提供民眾查詢與辨識。呼籲全民防詐，若在網路、臉書或LINE群組發現冒用慈濟醫師形象的廣告，應立即檢舉或直接向醫院查證。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，民眾若在網路或媒體上發現疑似不當或違法廣告，可立即向衛生局反映，也可透過1999縣民服務專線、縣長信箱或局長信箱檢舉，讓衛生局第一時間啟動調查。

朱家祥指出，若廣告內容涉及冒用醫師或名人形象，經查證屬AI變造或盜用影像，將請警方協助追查幕後製作者；如果本人實際參與違法廣告，衛生局也將依相關法規裁罰製作者及業者，依情節輕重，最高可處60萬元至500萬元罰鍰。

朱家祥提醒，食品及健康食品廣告都有明確規範，業者在宣傳前應先了解相關法令與可宣稱範圍，必要時可向衛生局或衛福部食藥署諮詢，以免因廣告內容違法而受罰。

花蓮慈濟醫院皮膚科主任洪崧壬遭詐騙集團用AI偽造，推銷外用產品。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院皮膚科主任洪崧壬遭詐騙集團用AI偽造，推銷外用產品。圖／花蓮慈濟醫院提供

慈濟 廣告 醫師 詐騙

延伸閱讀

假日急症中心服務限六都 藥師籲偏鄉設點避免長者奔波 衛福部態度曝光

假冒北市府局處首長誆廠商 詐騙仔這次自稱蔡詩萍

未到接種年齡就感染…花蓮未滿1歲女嬰確診日本腦炎 周邊全面消毒監測

為澄清強制就醫揭女教師病史？柯志恩轟侵犯隱私：誰授權外洩個資

相關新聞

AI深偽假廣告盜用名醫 慈濟醫院示警：醫師從不代言產品

近期網路流傳一段治療狐臭的廣告影片，內容竟出現花蓮慈濟醫院皮膚科主任洪崧壬介紹療法並推銷產品，慈濟醫院今天嚴正澄清，影片中的影像與聲音皆為AI變造，院內醫師從未代言任何商業產品，呼籲民眾切勿受騙。

假「公路養管費」催繳簡訊頻傳 基監理站提醒：勿點不明連結

公路法第27條修正案原「汽車燃料使用費」去年12月19日經總統公布正式更名為「公路使用養護安全管理費」，簡稱「公路養管費」，基隆監理站指出，近期有詐騙集團假冒監理機關，透過簡訊、通訊軟體或電子郵件發送「公路養管費未繳納通知」，誘騙民眾點擊不明連結提供個人資料或匯款，提醒民眾小心查證不要受騙。

涉洩密詐團 2律師求刑8月

竹聯幫弘仁會成員陳韋綸涉詐欺案，聯繫律師鄭皓文辯護，鄭找律師孫全平陪同偵訊，二名律師涉將羈押抗告狀包裝成新聞檔案「仙塔律師遭爆收富商四千萬親密貼臉」後傳送給證人，台北地檢署昨依洩密罪起訴鄭、孫，均求刑八月徒刑且不得緩刑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。