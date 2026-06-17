AI深偽假廣告盜用名醫 慈濟醫院示警：醫師從不代言產品

近期網路流傳一段治療狐臭的廣告影片，內容竟出現花蓮慈濟醫院皮膚科主任洪崧壬介紹療法並推銷產品，慈濟醫院今天嚴正澄清，影片中的影像與聲音皆為AI變造，院內醫師從未代言任何商業產品，呼籲民眾切勿受騙。

花蓮慈濟醫院醫務秘書吳雅汝表示，慈濟醫院的醫師絕對不會代言任何的商業產品，如果民眾是在社群媒體或網路上，看到有人冒用慈濟醫院的醫師代言的商業產品，那一定是詐騙，請不要上當。民眾如果身體不適，務必到醫院親自就診看醫，因為醫療講求的是精確的診斷，還有個體的評估，才能保障健康。

吳雅汝指出，醫院已在官網設立「防詐專區」，定期更新相關案例與澄清資訊，提供民眾查詢與辨識。呼籲全民防詐，若在網路、臉書或LINE群組發現冒用慈濟醫師形象的廣告，應立即檢舉或直接向醫院查證。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，民眾若在網路或媒體上發現疑似不當或違法廣告，可立即向衛生局反映，也可透過1999縣民服務專線、縣長信箱或局長信箱檢舉，讓衛生局第一時間啟動調查。

朱家祥指出，若廣告內容涉及冒用醫師或名人形象，經查證屬AI變造或盜用影像，將請警方協助追查幕後製作者；如果本人實際參與違法廣告，衛生局也將依相關法規裁罰製作者及業者，依情節輕重，最高可處60萬元至500萬元罰鍰。

朱家祥提醒，食品及健康食品廣告都有明確規範，業者在宣傳前應先了解相關法令與可宣稱範圍，必要時可向衛生局或衛福部食藥署諮詢，以免因廣告內容違法而受罰。