假「公路養管費」催繳簡訊頻傳 基監理站提醒：勿點不明連結

公路法第27條修正案原「汽車燃料使用費」去年12月19日經總統公布正式更名為「公路使用養護安全管理費」，簡稱「公路養管費」，基隆監理站指出，近期有詐騙集團假冒監理機關，透過簡訊、通訊軟體或電子郵件發送「公路養管費未繳納通知」，誘騙民眾點擊不明連結提供個人資料或匯款，提醒民眾小心查證不要受騙。

基隆監理今天表示，公路養管費僅調整名稱，收費制度、繳納方式與金額及主管機關均維持不變。詐團近期利用民眾對新名稱不熟悉，散布偽造繳費通知及催繳訊息，並附上仿冒官方網站連結，藉此竊取個資及騙取財物。

基隆監理站說，監理機關不會透過電子郵件或網址要求民眾提供信用卡資料、銀行帳號密碼或簡訊驗證碼。民眾收到相關通知時，可依行政院核定短碼「111」判斷是否為政府官方簡訊，切勿因擔心逾期受罰而倉促操作。如有疑問，可至監理服務網查詢或向各地監理所站洽詢。

近日有不少民眾向基隆監理站查詢，擔心被騙，不知真偽，有人說點進進輸很多個人資料才知有問題。

第一股股長江載宏提醒，公路養管費僅更名，相關繳費規定並未改變，收到催繳通知應先查證真偽，切勿點擊來路不明的郵件或網址的連結，不要提供身分證字號、信用卡資料、網路銀行帳號密碼或簡訊驗證碼。詐騙集團這次利用政策調整或制度變更時機詐騙，民眾面對各類繳費通知應提高警覺、多方查證。

如有疑慮，可撥打165反詐騙專線或向監理機關查詢。發現可疑訊息，請保留相關資料並向警方檢舉。