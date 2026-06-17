涉洩密詐團 2律師求刑8月

調查局「中和調查園區」昨舉行揭牌典禮，行政院長卓榮泰致詞時，重申政府打擊毒品和毒駕的決心，表示積極推動相關修法，讓執法人員有強大的法律依據作後盾。之後在破獲近年最大宗漁船走私毒品的記者會上，因為美國緝毒署（DEA）提供關鍵的情資，美國在台協會（AIT）處長谷立言也肯定台美跨境打擊毒品的夥伴關係。

2026-06-17 00:05