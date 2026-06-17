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涉洩密詐團 2律師求刑8月

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

竹聯幫弘仁會成員陳韋綸涉詐欺案，聯繫律師鄭皓文辯護，鄭找律師孫全平陪同偵訊，二名律師涉將羈押抗告狀包裝成新聞檔案「仙塔律師遭爆收富商四千萬親密貼臉」後傳送給證人，台北地檢署昨依洩密罪起訴鄭、孫，均求刑八月徒刑且不得緩刑。

起訴指出，詐團水房首謀陳韋綸、高階幹部趙傳永等人，與台版柬埔寨詐騙案的主謀「藍道」杜承哲、詐團境外機房合作，將三十五名投資被害人的資產換成泰達幣，層層轉匯虛擬錢包後分帳，二○二三年四月至八月間的不法所得達一四一八萬餘元。

陳韋綸、趙傳永涉組織犯罪、詐欺、洗錢等罪，陳被求處十年徒刑，併科二千萬罰金，趙則被求刑五年，併科八百萬罰金。

檢警追查，陳韋綸去年八月被刑事局拘提後聯繫鄭皓文，鄭找學弟孫全平協助陪偵，陳遭羈押禁見獲准，孫撰寫羈押抗告狀後卻改檔名為「仙塔律師遭爆收富商四千萬親密貼臉」洩漏給鄭；孫又二度傳送檔案給鄭，鄭再洩漏給刺探案情的葉姓證人。

律師單鴻均、秦睿昀也捲入洩密案，但不起訴。檢方認為，四名律師均有違反律師倫理規範疑慮，近期擬將函送律師懲戒。

詐團 律師 泰達幣

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