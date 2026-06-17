聽新聞
0:00 / 0:00
涉洩密詐團 2律師求刑8月
竹聯幫弘仁會成員陳韋綸涉詐欺案，聯繫律師鄭皓文辯護，鄭找律師孫全平陪同偵訊，二名律師涉將羈押抗告狀包裝成新聞檔案「仙塔律師遭爆收富商四千萬親密貼臉」後傳送給證人，台北地檢署昨依洩密罪起訴鄭、孫，均求刑八月徒刑且不得緩刑。
起訴指出，詐團水房首謀陳韋綸、高階幹部趙傳永等人，與台版柬埔寨詐騙案的主謀「藍道」杜承哲、詐團境外機房合作，將三十五名投資被害人的資產換成泰達幣，層層轉匯虛擬錢包後分帳，二○二三年四月至八月間的不法所得達一四一八萬餘元。
陳韋綸、趙傳永涉組織犯罪、詐欺、洗錢等罪，陳被求處十年徒刑，併科二千萬罰金，趙則被求刑五年，併科八百萬罰金。
檢警追查，陳韋綸去年八月被刑事局拘提後聯繫鄭皓文，鄭找學弟孫全平協助陪偵，陳遭羈押禁見獲准，孫撰寫羈押抗告狀後卻改檔名為「仙塔律師遭爆收富商四千萬親密貼臉」洩漏給鄭；孫又二度傳送檔案給鄭，鄭再洩漏給刺探案情的葉姓證人。
律師單鴻均、秦睿昀也捲入洩密案，但不起訴。檢方認為，四名律師均有違反律師倫理規範疑慮，近期擬將函送律師懲戒。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。