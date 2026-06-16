影／「撿5元捐1萬」高雄6校接怪電話查無此生露餡 警揭：詐團騙帳戶

詐騙集團鎖定校園下手！高雄市近期傳出多所學校接獲大樓管委會、建設公司來電，聲稱有學生拾金不昧，若公開表揚將公益捐款1萬元回饋學校，不過校方查證後，發現對方提供的姓名、班級資訊明顯有誤，識破話術報警處理。高市教育局清查有5所高中、1所國小曾接獲類似詐騙電話，已函文提醒各校注意並提高警覺。

多所學校反映，有人冒用某社區管委會及建設公司名義，主動聯繫學校，稱社區住戶孩子撿到5元，主動交給管理員，讚孩子誠實有品德，並說校方公開表揚就捐款1萬元作為教育基金，要求學校提供捐款帳號及匯款資料。

其中，小港區某國小接獲自稱管委會主委來電，指四年級涂姓學生拾金不昧，該校主任今天出面受訪說，追查校內根本沒有這名學生，之後又要求與學生的代理人聯繫，因此懷疑遭遇詐騙，未提供任何帳戶資訊，並立即向165專線查證通報。

警方研判，詐騙集團看準學校公帳戶具備高度公信力，不易觸發金融機構警示機制，取得學校帳戶資訊後，將非法資金匯入，再以退款、轉帳或帳務錯誤等理由要求校方轉撥款項進行洗錢，也不排除透過索取帳戶資料刺探帳戶狀況，伺機行騙。

高市教育局表示，接獲學校通報後即與警方保持聯繫，目前各校均未提供帳戶或匯款資料，未傳出受騙情形，於5月20日已函文提醒各校注意相關詐騙手法，教育部5月27日透過校安系統發布防詐資訊，要求學校接獲捐款或募款訊息時務必多方查證，勿任意提供帳戶資料。

教育局強調，詐騙手法不斷翻新，已要求各校提高警覺，結合警政單位加強校園防詐宣導，提升師生及家長識詐能力，避免校園成為不法集團鎖定的目標。