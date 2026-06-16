假冒殉職飛官家屬募款 竟是詐騙集團設局報復檢舉人

空軍岡山基地日前發生T-34教練機失事意外，中校飛官盧季佑與考核官過俊男不幸殉職，不料有詐騙集團利用不幸，在社群平台冒充飛官家屬發文募集喪葬費，高雄市刑大主動介入調查後查出驚人內幕，發現發文IP位於境外，而文中提供收款的銀行帳戶持有人並非詐團成員，竟是一名先前因報警檢舉詐團、反遭對方惡意栽贓報復的無辜被害人。

社群平台Threads上近日出現一則發文者自稱是殉職盧姓飛官的家屬，謊稱家庭陷入困頓、急需籌措善款辦理後事，企圖博取社會大眾同情，不過盧姓飛官家屬及時察覺異狀並公開揭穿騙局，才未讓民眾上當，此舉引發網路輿論強烈撻伐，網友紛紛痛批詐騙集團消費國家英雄，行徑毫無底線。

高雄市刑大偵查五隊獲報後主動出擊，循線追查該Threads帳號與文中的銀行帳戶，原懷疑是詐團共犯或人頭帳戶，但深入追查後，發現背後涉及新型態的「連環詐騙與惡意報復」手法。

據警方調查，該帳戶持有人為一名葉姓男子，葉男先前因誤信網路交友落入詐騙陷阱，匯款後察覺受騙，當機立斷向警方報案，成功讓詐騙集團所使用的人頭帳戶遭到警示凍結，隨後，葉男在與詐團交涉、要求退款的過程中，不慎留下了自己的銀行帳戶資料。

檢警研判，詐騙集團因不滿長期運作的人頭帳戶遭凍結，對葉男記恨在心，遂採取「挾怨報復」手段，刻意將葉男的個人帳戶公開張貼在假冒飛官家屬的募款貼文中，企圖引導社會輿論與檢警偵查方向，設局讓葉男背負詐欺罪嫌。

辦案人員進一步比對網路軌跡與資安紀錄，確認該詐騙貼文的發送IP地址皆位於境外，並非葉男所為，順利釐清其涉案嫌疑，證實葉男也為該不法集團的被害人。

高雄市警方指出，詐騙集團犯罪手法日新月異，甚至出現利用社會重大事件揉合報復被害人的複合式手段，此案將持續擴大追查境外幕後黑手，同時呼籲民眾，網路募款法規嚴格，捐助善款前務必向官方管道查證，切勿輕信網路不明訊息，以免愛心遭不法集團利用。