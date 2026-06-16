赴星期間遭冒名行騙 謝國樑：臉書、LINE都有假帳號 詐騙態樣層出不窮

詐欺集團成員冒稱基隆市長謝國樑，以要捐款名義聯繫基隆市文化觀光局人員，試圖詐財被識破。謝國樑今天表示，現在的詐騙態樣多變，也有臉書假帳號，LINE假帳號，請民眾務必提高警覺，小心詐騙。

基隆市警察局長林信雄說，昨天基隆市政府某局處單位，有發生涉及被詐騙的情事，但有被及早發現並報案。詐團的手法是用一個企業，要捐贈府內某個基金會名義，讓公務人員和跟捐款對象先聯繫，然後要求這名公務合具加入群組。

林信雄表示，這名公務員被加入的群組裡面，有一個人詐團成員冒用市長謝國樑的頭像跟他的姓名，再以「市長」名義交代這名公務人員工作內容。這名公務人員很有警覺心，發現群組對話有異常，跟市府那邊做相關的查證後，確認是詐騙訊息立即報案。

林信雄說，警方追查發現，一開始撥電話聯絡這名公務人員的電話，是來自北美的國際來電。市警局跟165反詐騙專線聯繫，得知這通電話號碼，已經有兩次的通報詐騙的記錄。

林信雄指出，除了基隆，也有其他縣市的公務單位發生類似的情形。藉這個機會，警方要呼籲所有的政府機關，對於陌生來電一定要強確認查證，尤其涉及到帳戶相關資訊，一定要謹慎小心，不要隨意提供。

謝國樑表示，現在的詐騙模式的態樣，可以說是層出不窮。現在有各式各類的假帳號，臉書的假帳號，LINE的假帳號，所以還是請市民朋友跟國人朋友務必要提高警覺，小心詐騙。

據了解，基隆市文觀局先接到陌生對象電話，表示要捐款給基金會，並拉他加入LINE取名「內部工作群」的3人群組，第3人就是使用謝國樑頭像，冒稱謝的詐團成員。

這名公務人員被拉入群組後，詐團成員假冒的「謝國樑」，馬上傳訊息詢問廠商跟他聯絡了嗎？公務人員回答聯繫上了，今年會提供捐款帳戶資訊的對方，並詢問收據填寫的資料。

「謝國樑」傳訊「好」、「提供匯款帳戶」，並指示「注意群資訊，稍後我有交代」，公務人員回答「收到，隨時待命注意」，「謝國樑」接著詢問「目前銀行帳戶餘額是多少？」

這名公務人員事後覺得有蹊蹺，向主管反應後，經市府內部查證，確認是詐團冒用謝國樑名義行騙並報案。警方初步判斷，詐團要求提供帳戶資料，可能企圖騙取金錢，或利用合法帳戶作為犯罪工具。