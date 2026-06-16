放長線釣大魚博信任 68歲男買翡翠險遭詐 潭子警銀聯手攔阻騙局

台中市68歲的涂姓男子，去年在網路上結識一名珠寶賣家，因前幾次小額購買翡翠玉石都有順利收到貨，讓他深信不疑；直到日前對方突然變更對帳方式，要求他改到銀行臨櫃匯款5萬多元，所幸機警的行員一眼識破帳戶異常，暗中通報潭子分駐所趕抵現場，以「放長線釣大魚」的詐騙慣用手法耐心勸說，終於戳破這場溫水煮青蛙騙局，成功保住男子的血汗錢。

大雅分局表示，涂男是在去年10月經朋友介紹，在網路社群上認識自稱專業的「鑑寶公司」賣家。起初，對方態度誠懇且展現高度專業，涂男先後抱著試探心態下，單購多次翡翠玉石，每次都如期順利收到精美的貨品，大讚質地優良的交易下來，讓涂男對該公司產生高度信任，防備心全面瓦解。

直到6月12日下午3時40分許，涂男準備再次出手購買心儀的珠寶時，對方卻突然傳來訊息，聲稱系統故障「無法對帳」，要求他改前往銀行臨櫃匯款新台幣5萬多元，涂男不疑有他，神色匆匆地趕往彰化銀行潭子分臨櫃辦理；行員一瞥對方提供的帳戶，憑藉職業敏感度，立刻驚覺該帳戶極度異常，一邊使出拖延戰術安撫涂男，一邊暗中向潭子分駐所通報。

潭子分駐所趕赴銀行接手，並當場連線警政資料庫，發覺涂男準備匯入的該間公司帳戶，早已涉及多起詐騙案件遭通報。副所長謝順安在現場耐心地向涂男解釋，「這就是標準的放長線釣大魚！」指出詐騙集團現在都很有耐心，故意先用幾次真實的小額交易博取信任，等到被害人完全放下戒心想買大筆的、或是按照指示變更匯款時，他們就會在收錢後集體人間蒸發。涂男方才如夢初醒，當場嚇得立即取消匯款，連連感謝警銀及時聯手成功阻詐。

大雅分局呼籲現代詐騙集團手法不斷翻新，尤其是這種「先建立信任再行騙」的策略最難防範。民眾在網購時，若遇到對方突然變更匯款帳戶、要求臨櫃操作或說法反覆，務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線或向警方求證，別讓辛苦賺來的血汗錢成了詐騙集團的囊中物。