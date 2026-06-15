誘導信用貸款搭信用卡溢繳 金管會示警詐騙新案例

金管會明天開全國銀行總經理會議，對於詐騙最新的手法提出專案報告及討論。金管會明確分析，詐騙態樣和手段近期有很大演變，過去受害對象以高齡者居多，但是最新的受害對象已經擴散到年輕族群、白領菁英。

金管會也分析以往的受害者科技熟悉度低，依賴實體分行與臨櫃操作，但是最新的受害者則是科技熟悉度較高，習慣數位科技與線上金融接觸管道。而且相較於過去的受害者偏重實體電話、傳統書信，最新的受害者接觸管道則以簡訊、社群媒體、通訊軟體為主。

而且這種最新的詐騙，還會把線上信用貸款還有預繳信用卡這兩種不同的金融商品做結合，先令線上信用貸款成為「提款機」，再透過信用卡溢繳款匯至詐騙帳戶的方式來得逞。詐團會透過假中獎/假檢警來建立被害人的信任或恐懼，接下來誘導線上貸款指導被害人利用網銀快速核貸特性來快速取得資金，利用線上信用貸款撥款迅速，該款項立即為詐騙之標的指示溢繳信用卡款

線上信用貸款「便利性」，已成為詐騙集團的新捷徑。除指示轉帳或提款外，並透過溢繳信用卡，規避傳統轉帳限制與防詐攔截。

金管會提供兩個案例來探討，其中一個受害者是企業儲備經理、帳戶餘額低，信用紀錄正常、非高齡族群。在進行的手法上，有三部曲，其一是假檢警詐騙：佯稱警調人員恐嚇涉案，需配合調查。接下來要求提供個資：受害人交付提款卡與信用卡，刪除各項聯繫方式及設定電話轉接。最後打破堤防的一步，則是指示受害人使用行動銀行調高臨時信用卡額度，及申請線上信用貸款，並將貸款溢繳信用卡款。而詐團還會教導受害人，運用開店需求刷家電用品這些藉口，來應對通過銀行對於異常的信用卡交易所做的關懷提問。

另外一個受害案例，則是IG賣家、帳戶餘額低，信用紀錄正常、非高齡族群。由詐團偽裝成假買家接洽，偽裝買家強調急需收貨，提供假貨運網址。

而且還運用了心理壓迫的技巧，謊稱IG賣家在貨運網頁操作不當，致假買家帳戶凍結，並捏造親友急需醫藥費用，製造IG賣家心理壓力。緊接著還技術誘騙，要求IG賣家聯繫假銀行專員處理，該假專員再要求開啟LINE派對分享功能，進行畫面共享。

Line的派對分享功能不但發揮了視覺誤導的效果，還讓詐團成功地竊取很多私密的個資進而完成了線上貸款申請還有轉帳的功能，在共享畫面下，偽裝成買家的詐團，指示IG賣家在假網頁填寫資料，詐騙集團取得相關資料後申請線上信用貸款及轉帳，完成詐騙。

金管會警告這種新型的透過誘使被害人去借信貸的詐騙手法，正使銀行面臨「複合型風險」這種潛在的新風險，包括1. 被害人無力償還、銀行呆帳攀升信用；2. 客訴處理，大幅增加營運成本作業；3. 外界對數位金融安全性與防詐能力產生疑慮。