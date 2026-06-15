「注意群資訊，稍後我有交代」 詐團成員佯稱謝國樑對公務員下達指示

基隆市文化觀光局1名公務員，接獲冒稱市長謝國樑打來的國際電話，佯稱有人要捐款，邀他加入LINE群組，還詢問銀行帳戶餘額是多少？這名公務員回報查證，確認謝未打電話及下達指示。警方今晚提醒民眾，如發現疑似詐騙情形，可撥打165反詐騙專線查證。

基隆市警局今晚表示，近期接獲市府通報，詐騙集團成員冒稱是謝國樑，打國際電話聯繫文觀局人員，佯稱有人要捐款，要他與疑似也是詐團成員的「經理」洽談捐款事宜，並由另名詐團設立的帳號人員，邀請他加入取名「內部工作群」的3人LINE群組。

這名公務人員接著在群組內，接獲「謝國樑」傳訊息詢問聯絡上捐款人了嗎？回答已聯繫，並會提供捐款帳戶資訊。「謝國樑」接著指示「注意群資訊，稍後我有交代」，並詢問「目前銀行帳戶餘額是多少？」

這名公務員對於市長直接聯繫他交辦工件，覺得不尋常。事後向主管反應此事，但經內部查詢，確認謝國樑未打這通際電話，也沒有下達指示，便向警方報案。警方初步判斷，詐團要求提供帳戶資料，可能企圖騙取金錢，或利用合法帳戶作為犯罪工具。

警方提醒民眾，凡接獲陌生來電、訊息，要求加入群組、提供帳戶、查詢餘額、辦理捐款或轉帳等情形，切勿輕信對方說詞，應先透過官方管道向相關單位、當事人查證。如發現疑似詐騙情形，可立即撥打110報案，或打165反詐騙專線查證，共同防制詐騙，守護財產安全。