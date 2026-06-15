影／老婦投資泰達幣遭詐騙50萬 「上線」陪同赴銀行提款曝光

台北市鄭姓老婦由汪姓男子陪同赴銀行欲提領100萬元，警方接獲行員通報到場，查出鄭為投資泰達幣已交付50萬元給汪，懷疑是老鼠會詐騙，將汪依詐欺、洗錢防制法罪嫌函送。

警方調查，71歲鄭姓老婦本月18日由潘姓丈夫、63歲汪姓男子陪同，赴陽信銀行大安分行欲臨櫃提領100萬元，因金額龐大，行員關懷提問，潘稱提款用於植牙、裝潢及買股票，行員懷疑是詐騙，通報信義警分局六張犁派出所，員警到場初步詢問後，將3人帶回派出所釐清案情。

鄭稱，與汪是從事直銷工作認識，汪推薦投資泰達幣，她已陸續交付共50萬元現金給汪，欲提領100萬元再投資。鄭以手機出示投資網站畫面，經員警指導要求出金10餘萬元測試，汪撥打手機聯繫後無法出金，鄭驚覺受騙，提告詐欺。

汪稱，與鄭因直銷工作認識，一起上投資課程，協助鄭交付現金投資，自己也有投資，不知是詐騙。對於收取現金者身分，汪交待不清，警方懷疑他是老鼠會上線，詢後函送。