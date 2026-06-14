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幣想科技涉勾結詐團騙12億 士院裁定主嫌2千萬交保

中央社／ 台北14日電

士檢偵辦「幣想科技虛擬貨幣資產交易所涉勾結詐欺集團案，去年8月間起訴天道盟正義會施姓成員等14人。在押中施男日前獲士林地方法院裁定2000萬元交保、實施境管及科技監控。

士林地檢署起訴指出，此集團對外宣稱「全國唯一金管會授權」，並與幫派成員合作，引進假投資詐欺集團資源，引導被害人持現金購買泰達幣，再將資金換成美元轉至海外隱匿金流，之後再誘使被害人將泰達幣轉入指定冷錢包，經層層轉移製造斷點，以掩飾犯罪所得去向。

檢警統計，自民國113年1月起至114年4月間，此一集團涉洗錢金額逾新台幣23億餘元，被害人數1539人，受騙金額達12億7500萬餘元。士檢去年8月間依涉犯詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌起訴施男等14人，並聲請沒收犯罪所得。檢方表示，施男否認犯行，犯後態度不佳，建請量處應合併執行25年徒刑。

士院審理本案，今年5月28日作出裁定指出，施男雖否認犯行，但合議庭審酌全案卷證後，認定施男涉犯刑法3人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法一般洗錢等罪嫌疑重大；且本案被害人數眾多、被害金額甚鉅，倘若成罪，可預期未來刑責非輕、民事求償也高，施男規避審判及刑罰執行的可能性甚高。

此外，合議庭考量施男自陳曾擔任境外公司CoinW的商務顧問，此公司董事長借款讓他買下幣想公司等語，顯見施男持有相當境外資產，而有於境外生活的能力，且施男是以經營虛擬貨幣交易為業，可迅速為海外資產交易。

不過，合議庭審酌本案已於4月30日調查完畢並辯論終結，認若施男能提出一定數額保證金，並實施境管及接受科技監控等，應可作為羈押替代手段；因此裁定施男以2000萬元交保，並限制住居及限制出境、出海8月；接受電子科技設備監控8月；每晚7時至9時間至派出所報到。

裁定指出，施男如不能接受此一強制處分，則自5月21日起羈押3月。

幣想科技 泰達幣 虛擬貨幣

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