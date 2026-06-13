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車手ATM提款戴帽子、墨鏡遮臉 北市警秒識破…身上搜出6張金融卡
台北市中正一分局博愛路派出所日前執行巡邏勤務，員警憑藉敏銳觀察力，發現一名梁姓女子在ATM提款時，雖然是白天卻刻意戴鴨舌帽與墨鏡掩人耳目，形跡可疑，上前盤查詢問，果然在她身上查獲6張金融卡和4.1萬元贓款，經突破心防，才坦承擔任詐騙集團車手，警詢後依違反洗錢防制法移送台北地檢署偵辦。
博愛路派出所小隊長林昇與警員戴莉芸，日前擔服巡邏勤務行經轄內金融機構，發現梁姓女子（32歲）在ATM前不斷四處張望，神情緊張，且刻意遮掩面容，員警研判極可能涉及詐欺犯罪，隨即上前詢問。
警方盤查時，發現梁女持有第一銀行、中國信託等多家銀行的金融提款卡共6張，以及剛提領出的現金4萬1000元；面對警方詢問金融卡來源與持卡人身分，梁女支吾其詞、交代不清，最終坦承是為了領取贓款，警方當場查扣證物，並帶回派出所偵辦。
中正一警方表示，將持續加強轄內金融機構及ATM周邊的巡邏查察，全力打擊詐欺犯罪，也呼籲民眾切勿輕信網路上「高薪打工」、「代領款項」等求職陷阱，以免誤觸法網，淪為詐騙集團幫兇，不僅得不償失，更將面臨相關刑事責任。
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