活動合照。圖：讀者提供

為提升青少年犯罪預防觀念，強化反詐騙、反毒品、兒少性剝削及反幫派等法治教育，桃園市政府警察局中壢分局特別邀請深受年輕族群喜愛的網紅紅又祥共同拍攝一系列犯罪預防宣導影片，以貼近青少年生活的方式傳遞正確觀念，讓犯罪預防教育更具吸引力與影響力。

本次系列影片共規劃四大主題，包括「識破詐騙陷阱」、「拒絕毒品誘惑」、「勇敢拒絕兒少性剝削」及「遠離幫派誘惑」，透過情境演出、幽默互動及網路流行元素，將常見犯罪手法及自我保護觀念融入影片內容，希望引起年輕朋友共鳴，提升辨識犯罪風險能力。

中壢警分局表示，詐騙集團、毒品犯罪及不法組織持續透過社群媒體接觸青少年，以高薪打工、快速賺錢、網路交友等方式誘騙年輕人誤入歧途；另兒少性剝削案件亦常透過網路平台發生，青少年稍有不慎即可能成為受害者。警方希望透過網紅的影響力，將犯罪預防觀念傳遞給更多年輕族群。相關議題也是警方近年持續加強宣導與查緝的重點。

犯罪預防工作必須與時俱進，透過年輕人熟悉的網路平台及意見領袖傳遞訊息，能有效提升宣導成效。圖：讀者提供

中壢分局長林鼎泰表示，犯罪預防工作必須與時俱進，透過年輕人熟悉的網路平台及意見領袖傳遞訊息，能有效提升宣導成效。感謝紅又祥熱心公益，攜手警察共同拍攝宣導影片，希望讓青少年了解「詐騙不能碰、毒品不能試、私密影像不能傳、幫派不能加入」，建立正確法治觀念與自我保護意識。

中壢分局長林鼎泰與民眾合照。圖：讀者提供

林鼎泰指出，暑假期間是青少年參與各項活動及使用網路的高峰期，呼籲家長應多關心子女交友情形及網路使用狀況，也提醒青少年若遇可疑打工、網路交友、投資邀約或要求傳送私密影像等情形，務必提高警覺，並可撥打110或165反詐騙專線尋求協助，共同打造安全、健康的成長環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

本文章來自《桃園電子報》。原文：嚴防暑期打工陷阱！中壢警攜手網紅紅又祥 爆笑解析誘騙手法