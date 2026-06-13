基隆美術館駐點徵才日領3200元？基市府：假的、詐團騙人的

基隆市政府近日發現詐騙集團以不明帳號及非官方平台，冒用「基隆市文化觀光局」及「基隆美術館」名義發布徵才、工讀或活動招募資訊，可日領3200元，全都是騙人的，請民眾提高警覺不要受騙。

近日有人在社群或LINE等散發徵才資訊，寫著喜歡逛展覽的人適合這項工作，工作地點基隆美術館，工作內容為展位駐點協助介尚、招呼來賓、文宣品發放，無經驗可，親切有禮、配合度佳，薪資每日3200元，並留下報名方式連結。

由於可日領3200元條件不錯，吸引不少人點擊，市府頻接獲訊問，還有不少人擔心被騙查問，市府擔心有民眾受騙，尤其怕不知情學生受害，主動聲明澄清。

市府文化觀光局指出，文觀局及基隆美術館所有徵才、工讀、志工招募及活動資訊，皆以官方網站及官方社群平台公告為準，不會透過私人帳號、非官方社團、通訊軟體私訊或不明連結進行招募作業。

文觀局提醒民眾，切勿任意提供身分證件、銀行帳戶、金融資料或驗證碼；不要依照指示進行匯款、轉帳或購買點數，若發現可疑貼文或訊息，請先向官方管道查證。

警方也提醒民眾小心查證，不要落入詐團的圈套，任意點擊連結，可能是要套取個資及引誘匯款，會層層轉接讓民眾失去戒心，再以各種由理誑騙。