高雄女解141萬保單買百萬醫療床　警查手機發現假檢警要她「封口」

黃姓女子4日下午至高雄某壽險公司欲解除141萬高額保單，稱替重病家人買百萬醫療床；警方獲報到場檢視黃女手機，發現假檢警稱她涉刑案，以「偵查不公開」要求她封口，並教授解保單領現金，避免資產遭凍結，警方當場機會教育黃才醒悟。

鳳山警分局指出，鳳崗派出所本月4日下午1時許接獲國泰人壽鳳山分公司通報，指一名黃姓女子（44歲）欲解除141萬元的高額保單，聲稱是為了替重病家人購買百萬醫療器材，業務員察覺有異，擔心黃女遭詐騙，通報警方協助關懷。

警方到場後，黃女原本表示因親戚重病，急需購買醫療床等醫療器材，因此解除保單以解決緊急狀況，但員警察覺一般醫療器材不致高達百萬元，觀察黃女神情緊張、說詞反覆，研判黃女遭詐騙，經徵得同意後查看她手機對話內容。

警方檢視手機訊息，發現黃女手機內充斥大量假冒檢警人員的對話紀錄，詐團佯稱黃女涉及刑事案件，基於「偵查不公開」不得告知他人，並要求她將保單解約提領現金，以避免名下資產遭凍結，同時還教導黃女向保險公司及警方謊稱「要購買醫療器材」，以規避關懷提問。

警方見黃女仍堅信自己未遭詐騙，當場以假檢警詐騙宣導資料機會教育，黃才驚覺自己已成待宰肥羊，當場打消解約念頭，保住141萬元積蓄。

黃姓女子4日下午至高雄某壽險公司欲解除141萬高額保單，稱替重病家人買百萬醫療床，警方檢視手機發現她遭假檢警詐騙。記者石秀華／翻攝