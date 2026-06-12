假冒北市府局處首長誆廠商 詐騙仔這次自稱蔡詩萍

北市府局處首長近來陸續遭詐騙盯上，繼環保局長徐世勲、衛生局長黃建華，不肖分子又冒名文化局長蔡詩萍向廠商談合作，稱有新專案要詳談，約周一辦公室見，手法如出一轍。文化局今天特地澄清，廠商察覺有異並向文化局查證，確認相關聯繫均非文化局人員所為。

文化局表示，近日接獲合作廠商反映，有不明人士來電自稱為文化局首長秘書，除表示肯定廠商過往合作成果外，並稱文化局有意委託新的合作案件，希望進一步聯繫洽談。

文化局指出，廠商依對方指示加LINE後，該人士又自稱是文化局長蔡詩萍，並與其互動聯繫。所幸廠商察覺有異，主動向文化局查證後，確認相關聯繫均非文化局人員所為，疑為不肖人士冒用機關及首長名義進行詐騙。

文化局說，近期詐騙集團常藉由冒用政府機關、公務人員或既有合作關係等身分增加訊息可信度，藉此取得民眾或廠商信任，尤其對於曾與機關合作的單位，常以新案合作、業務洽談、資源媒合等名義進行接觸，文化局提醒合作廠商及民眾務必提高警覺，接獲可疑訊息應先行查證，切勿輕信或依指示提供個人資料、金融資訊或匯款，以免受騙。

文化局強調，與廠商間的業務往來均依正式行政程序辦理，如涉及採購、委託服務、補助計畫、場館營運或其他合作事項，皆透過正式公文、電子郵件或既有業務窗口聯繫，不會透過私人通訊軟體帳號要求辦理相關程序，更不會要求提供帳戶資料、代墊款項或匯款。

文化局強調，合作廠商及民眾如接獲自稱文化局人員、主管或首長的可疑來電、簡訊或通訊軟體訊息，應立即向原承辦窗口或文化局查證確認，切勿輕易提供個人資料或依指示進行任何金錢往來。如有疑慮，可撥打165反詐騙專線諮詢，文化局將配合市府政策加強防詐。

北市府局處首長近來陸續遭詐騙盯上，繼環保局、衛生局，不肖分子又冒名文化局長蔡詩萍（如圖）向廠商談合作，手法如出一轍。記者曾吉松／攝影