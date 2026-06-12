洗車場暗藏詐團金流鏈…詐騙逾600多萬「五層式」企業分工 屏檢溯源瓦解

屏東地檢署偵破以洗車場為掩護的詐欺車手集團，該集團在屏東市六塊厝附近的洗車場為據點，分工縝密，「五層式」企業化分工，涵蓋車手、中人、第一到第三層的收水與控盤幹部，檢方從單一報案線索溯源偵辦，瓦解車手集團、運送提款卡白牌車隊，全案起訴11名，法院審理中，清查被害人逾60人，詐騙金額670多萬元。

偵破此案的檢察官楊士逸獲台灣高等檢察署頒發115年新世代打擊詐欺犯罪有功人員。這場「洗車場詐團」源自於單一報案線索，楊士逸主動溯源、擴大偵辦，瓦解以合法洗車場為掩護據點的計畫性詐欺組織。

屏東地檢署查獲犯嫌近20人，瓦解車手集團、協助運送提款卡的白牌車車隊等，起訴11人，法院審理中。

起訴指出，該詐欺集團從2024年6月起運作，由林男等人共組車手集團，以洗車場為據點，平日聚集在洗車場聊天、吸毒、收取包裹及交付贓款，藉合法營業場所掩護犯罪行為，增加查緝難度。

起訴指出，該集團採取嚴密五層式分工架構，並以社群通訊軟體Telegram建立不同群組指揮調度，與專門運送提款卡白牌車隊合作等。還發現第三層收水、控盤、第二層中人以及第一線提款車手等角色。上層幹部負責與境外詐欺機房聯繫，下層車手則依指令提領被害人匯入人頭帳戶的款項，再逐層回收贓款，最後交由假幣商購買虛擬貨幣，掩飾金流來源，形成完整的結構鏈。

檢方發現，集團將驗證提款卡是否可正常使用程序稱為「洗車」。當人頭帳戶提款卡寄達後，由成員利用讀卡機及網銀App檢查帳戶狀況，確認未遭凍結且可正常提款，交由車手執行提領。若帳戶餘額不足，還會先存入100元，避免提領不出來影響後續流程。

起訴書指出，部分成員曾赴柬埔寨從事詐騙機房，返台後持續參與車手集團運作；也有人同時涉入多起詐騙集團，犯罪網絡彼此交錯，規模遠超一般車手案件。檢方起訴建請重求處重刑，全案仍在法院審理中。

檢方表示，該集團詐欺總額逾637萬元多元，詐欺手段以投資股票最多，假交易、情感詐欺、與儲值後後可參加抽獎，被害人逾60人。

屏檢指出，近年詐欺犯罪集團趨向組織化、科技化，檢察官偵辦時克服滅證、藏匿數位證據等頑強抵抗，溯源刨根，持續將強化科技偵查、嚴厲追訴，建構區域聯防，瓦解跨境與計畫性詐騙組織。