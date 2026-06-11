13歲女兒等爸爸回家　他卻當詐團車手害婦人755萬元飛了

一邊扶養13歲女兒，一邊重操詐騙舊業。南投李姓單親爸擔任詐團車手、收水手，短短2周內向林姓婦人收取755萬元投資款，害對方血本無歸。南投地院民事庭近日判決，李男須全額賠償755萬元，並自判決確定後按年利率5%計算利息至清償完畢為止。

李男獨自扶養13歲女兒，卻未選擇正當工作，而是加入詐騙集團擔任車手、收水手。前年與另3名詐團成員分工，向多名誤信投資獲利的被害人收取現金，短短2、3周內造成數名被害人合計損失1855萬元。

其中，林姓婦人誤信投資詐騙話術，前年5月底及6月上旬先後與李男面交555萬元及200萬元，合計755萬元，事後才發現所謂投資賺大錢只是騙局，因此向法院提起民事求償。

刑事部分，李男與另外3名詐團成員已遭南投地院依3人以上共同詐欺取財等罪判刑，其中李男被判有期徒刑1年4個月，目前入監服刑。

林姓婦人提起民事訴訟時，並提出擔保向法院聲請准予假執行，以保障未來求償權益。

民事庭審理時，李男對於林姓婦人請求賠償755萬元表示同意，但向法官表示自己是單親爸爸，目前正在服刑，沒有能力償還，希望法院判決時能考量其處境。

法官認為李男參與詐騙集團向被害人收取款項，侵權行為事證明確，所辯無法作為免除賠償責任理由，因此判決須全額賠償林姓婦人755萬元，並准予假扣押其財產，同時自應給付日起至清償完畢止，按週年利率5%計算利息。

法界人士指出，刑事判決追究的是犯罪責任，被害人損失仍須透過民事程序求償。即使加害人經濟困難或正在服刑，只要侵權行為成立，仍須依法負起賠償責任。