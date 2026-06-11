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詐賣2.9億法拉利！賽車手「陳肯特」案再開辯論 檢：拖延訴訟

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

雙重國籍的國際賽車手陳宗傑（別名陳肯特）因誆賣2輛法拉利詐得2.9億元，還被查出利用賭博網站洗錢、增資，檢依詐欺、組織等罪嫌起訴；台中地院原訂3月19日宣判後改再開辯論，今開庭陳部分認罪坦承，但包括檢察官、告訴代理人都主張他有延滯訴訟行為。

台中地檢起訴指出，美國法拉利經銷商跨海透過律師提告，指日前購買2輛Ferrari FXX-K Evo限量超跑遭詐，去年6月搜索陳男（48歲）聲押獲准。

檢方查，陳除有雙重國籍還是「國際職業賽車手」，利用旗下鉑鈞等3間公司名義，與另名陳姓財務長偽造國內知名理律法律事務所、日本宇賀神國際法律事務所的法律意見書、發票。

陳等持該文件，謊稱擁有Ferrari FXX-K Evo「58號車」、「47號車」的完全產權，誘使美國超跑買家2023年7月兩度匯款了美金共935萬元（約新台幣2.92億元）至新加坡、香港的帳戶，隨後層層轉回國內並提領現金，意圖切斷資金流向。

檢方發現，陳2023年以「貴公子娛樂城」等線上博弈平台收賭客下注，透過第三方支付與虛擬貨幣洗錢，一年有效下注金額至少4000萬元，同年8月以虛偽增資迂迴5000萬元辦理豹子公司增資，藉以粉飾公司資力；偵結依組織、洗錢、詐欺、賭博及違反公司法等起訴他。

陳男在押時一度主張，他願意放棄馬爾紹群島護照，他和家人都在台中，事業中心在台灣，不可能潛逃，也積極尋求和解，想籌措款項賠償，且資產都被凍結，自己深切反省、絕無逃亡想法，請求交保；台中地院今年1月5日裁定陳5000萬元交保、限制住居出境出海，施以電子腳環科技監控。

台中地院今開庭，陳的辯護人聲請傳喚證人、調查書面證據，並主張陳在新加坡2個海外帳戶內有百萬元美金，其匯回台灣並非要洗錢。

審判長洪瑞隆不解問，這為何可以證明沒有洗錢？辯護人稱，陳匯回台的錢，是他帳戶內原有現金，但又稱陳「原則上認罪」，是希望法院調查對陳有利的證據。

公訴檢察官認為，陳宗傑洗錢犯行明確，其利用名下帳戶將現金層層轉出、流向不明，且陳也無調解誠意，其聲請調查證據顯是延滯訴訟。

洪再就陳被起訴犯罪事實部分確認是否認罪，陳表示就犯罪事實二涉犯詐欺、偽造文書及洗錢均認罪，但犯罪事實三部分僅承認賭博，其餘被控洗錢、主持犯罪組織部分不認罪。

告訴代理人表示，本案原訂今年3月19日要宣判，後又改再開辯論，全案2025年12月26日就辯論終結，至今年1月5日陳男交保獲釋，期間有和陳的辯護人聯繫，但陳都沒來談和解，至昨天才知道有更換辯護人，認為顯無再談和解必要，陳主張聲請移付調解，是延滯訴訟。

洪最後諭知，全案7月30日再開審理庭，將傳喚4名證人到庭作證。

雙重國籍的國際賽車手陳宗傑（別名陳肯特）因誆賣2輛法拉利詐得2.9億元涉犯詐欺等罪嫌，今再到台中地院出庭。記者曾健祐／攝影
雙重國籍的國際賽車手陳宗傑（別名陳肯特）因誆賣2輛法拉利詐得2.9億元涉犯詐欺等罪嫌，今再到台中地院出庭。記者曾健祐／攝影

法拉利 賽車手 台中地院

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