假投資真詐財...台中警今重兵埋伏抓車手 歹徒頑抗衝撞阻詐30萬

台中市第六警分局近日獲報一起假投資詐騙案，經連日蒐證埋伏，今早在西屯區福科路，當場查獲詐欺集團的林姓車手，車手一度開車前後衝撞頑抗，仍被埋伏的優勢警力逮捕，也成功攔阻被害人損失30萬元，全案警詢後依詐欺罪移送台中地檢署偵辦。

第六警分局近日被害人報案，遭網友以「投資虛擬貨幣、保證獲利」為由誘騙，陸續投入資金後察覺有異，經警方連日蒐證埋伏，掌握詐騙集團約定面交時間與地點。

今天上午11時許，雙方再次約定面交時，警方在西屯區福科路重兵埋伏，將前來取款的林姓車手（21歲）查緝到案，同步查扣相關贓證物，及時攔阻被害人損失30萬元。

警方強調，後續將持續溯源追查詐騙集團上游成員及金流網絡，強力掃蕩面交車手、收簿手及相關共犯，從源頭斬斷詐欺犯罪鏈，並結合金融機構、超商及社區力量，深化防詐宣導與阻詐機制，全力守護民眾財產安全。

第六分局提醒，網路交友結合投資理財話術為當前常見詐騙手法，凡標榜「穩賺不賠」、「保證獲利」之投資管道，民眾均應提高警覺，切勿輕信。如有相關疑問，可上165反詐騙網站，或至臉書粉絲專頁「西屯波麗士」查詢最新案例、防範措施與警方查緝數據，共同塑造安全的反詐騙環境。