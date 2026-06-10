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老翁股票解套投300萬買私募債 台中警銀聯手阻詐
台中一名八旬男子近期因套牢的股票解套，經友人介紹可投資「私募公司債」，到銀行要匯款300萬元，但行員詢問公司資訊卻無法說明，經行員報案與警方成功阻詐，避免損失。
台中市警局第一分局今天表示，民權派出所日前下午1時許，接獲轄內銀行通報稱，有民眾欲匯款大筆金額，疑似遭遇投資詐騙，請警方前往協助。
經員警到場了解，一名年約八旬男子稱，近期套牢的股票終於解套，想找個較穩定的投資標的，經朋友介紹可投資「私募公司債」，對方宣稱只要投入新台幣300萬元，每年即可穩定獲得4%利息。
男子當天到銀行辦理匯款時，向行員表示欲投資「私募公司債」，但對投資公司背景、營運內容及投資模式，均無法清楚說明；行員研判男子恐遭詐騙，立即通知警方到場協助。
經警方確認為詐騙集團慣用的假投資手法，並向男子舉例相關詐騙案例，他聽聞後當場打消匯款念頭，成功避免財產損失，同時向警方及行員表達感謝。
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