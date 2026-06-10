詐團用他帳戶騙28人共527萬 法官相信他單純找工作提供帳戶判無罪

李男應徵「線上交易」兼職工作提供帳戶，成為詐欺集團工具，28名被害人共匯入527萬多元，隨即被轉出，被控詐欺取財、違反洗錢防制法。李男辯稱單純找工作，不知情。法官檢視李與詐團成員聯絡過程，相信他是誤入陷阱，判決無罪。被害人向李提告求償，也全被駁回。

檢方調查，李男基於幫助詐欺取財及幫助洗錢不確定故意，前年7月29日前某時在虛擬貨幣交易所平台申辦帳戶，並把平台帳號及密碼，以及他名下銀行和郵局帳號及密碼，提供給詐欺集團成員使用。

檢方查出，共有28名被害人共把424萬537元匯入李男銀行帳戶，103萬多元匯入李男郵局帳戶後，即遭詐欺集團成員轉匯出去，製造金流斷點，隱匿、掩飾犯罪所得去向，起訴李男涉犯刑法幫助詐欺取財罪及洗錢防制法幫助洗錢罪。

李男辯稱，他在找工作時，對方說是線上交易工作，要他去做虛擬貨幣交易，會給他底薪3萬元，日領1千元。他先提供郵局帳戶，但對方說沒辦法使用，才再給銀行帳戶。對方說當時急需工作，沒有覺得對方怪怪的，沒想過帳戶會被拿去做不法使用，也才會被騙等語。

李的辯護人指出，從對話紀錄可看到詐騙集團花滿長時間跟李周旋，說服他提出帳號、密碼。李確實是掉入求職陷阱，應無幫助詐欺、幫助洗錢犯意。

基隆地方法院法官審理後指出，檢視李男與自稱「吳晴玟」詐欺集團成員對話紀錄，吳稱工作內容是協助專員，為想投資貨幣理財客戶進行儲值，購買貨幣分散投資，全程無需員工投資一分錢，底薪是3萬元。李問「有試用期嗎？我不知道可不可以勝任」，吳回覆「試用期1個月」等話取信李男。

法官認為，詐團成員向李男提出的薪資待遇，沒有明顯高於社會行情，應聘流程與一般公司相似，李男稱未做過線上交易工作，當下沒有覺得對方怪怪的等辯詞，並非不可採信。

法官說，吳要要求李男至虛擬貨幣交易所平台註冊，而非要求下載不明App。等李已有虛擬貨幣帳戶，再要求李提供虛擬貨幣帳戶及綁定的郵局、銀行帳戶，並傳送兼職合約書要李簽署，還說公司對兼職人員也負責任、先簽約再兼職，對雙方都有保障，強調工作內容合法。

當李男收到名下帳戶有大筆金錢匯出訊息通知時，吳又向李佯稱，是在進行帳戶測試及作業，表示「作業財務說今天測試正常，明天會再統一測試一天，測試正常，後天開始正式作業領薪」，讓李誤以為帳戶出現鉅額或異常金流是合理的。

法官查出，李男與「吳晴玟」聯絡時，均未有所懷疑或質疑，僅在傳送身分證正反面照片時，詢問「證件不會外流吧」，但又相信吳的說詞，誤信從事合法工作，因此難僅因李男一時輕率，未能進一步查證、合理判斷，推認李男主觀上有幫助詐欺或幫助洗錢不確定故意，判決李男無罪。全案可上訴。

數名被害人提起附帶民事訴訟，向李男請求損害賠償。李男在刑事庭獲判無罪後，民事庭法官也都駁回告訴，但被害人仍得另行提起民事訴訟，或待李男刑事案件在二審有刑事訴訟程序可供依附時，再行提起刑事附帶民事訴訟。