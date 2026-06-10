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時薪600元餵黑天鵝？台北動物園再遭詐騙盯上急澄清

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

網路詐騙猖獗，北市繼環保局、衛生局首長遭冒名向廠商談合作案，台北市立動物園也被詐騙集團盯上，社群近日出現時薪600元的黑天鵝兼職照護員徵才文，還要加Line，動物園粉絲們私訊園方臉書粉專查證、提醒。園方聲明，籲民眾勿輕信網站社群不實資訊。

不肖分子在Threads發文「黑天鵝照護員兼職招募」，地點在台北市立動物園，工時每日不超過4小時、時薪600元，工作內容是餵食黑天鵝、維護日常照護，以及觀察黑天鵝活動力、進食及健康狀況，另有清潔水池周邊環境及休息區域，還要協助清理飼料、照護用品及相關設備。

該篇徵才文也提到，喜歡動物、具耐心與責任感，無經驗可現場提供簡單教學，歡迎對動物照護有興趣的夥伴加入，感興趣者填表登記。留言處附上google表單連結，還要求填寫年齡、目前職業、居住地址等個資，尤其Line聯絡方式，還稱3天接洽小姐聯絡不上，視同放棄參加本次活動。

有民眾發現此文，直呼看也知道騙很大，其他人警覺是徵才詐騙，更點出「加line都是詐騙」，甚至同樣文案地點是在淡水馬場。動物園粉絲們紛紛截圖並私訊園方臉書粉專，「好像有人盜用動物園的名義徵人」、「請問你們有在徵才嗎？看到動物園的徵才貼文，疑似為詐騙」、「請問這是真的動物園徵人資訊嗎？」

動物園為此在臉書粉專和官網公告，呼籲民眾勿輕信網站社群不實資訊；預防詐騙，請查詢165打詐儀錶板。常見詐騙訊息樣態包含工作徵才填表、不明活動報名、AI生成不實動物影像，請大家發揮觀察力辨明訊息來源。徵才資訊請查詢台北市立動物園機關網站或台北市就業服務處。

不只這次，2024年曾有一頁式詐騙購物網址假動物園之名行騙，販售大貓熊商品。園方當時澄清網站內容皆非屬實，未與該廠商聯名販售商品，園區現場紀念品店也無販售相關商品，更無合作捐款動物保育金，該案已向165全民防騙網檢舉通報。

台北市立動物園近日遭冒名徵才，園方為此在官網、臉書粉專公告，呼籲民眾勿輕信網站社群不實資訊。圖／取自台北市立動物園官網
台北市立動物園近日遭冒名徵才，園方為此在官網、臉書粉專公告，呼籲民眾勿輕信網站社群不實資訊。圖／取自台北市立動物園官網

社群近日出現假冒台北市立動物園名義的黑天鵝兼職照護員徵才文。圖／翻攝自Threads
社群近日出現假冒台北市立動物園名義的黑天鵝兼職照護員徵才文。圖／翻攝自Threads

衛生局 詐騙集團 台北市立動物園

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