銀行、超商聯手阻詐632萬 侯友宜肯定新北警5個月攔8億詐款

新北市警局今天上午舉行6月份治安會報，市長侯友宜到場主持並頒發公安聯合稽查、金融機構、超商及地政事務所阻詐有功人員。侯友宜特別感謝2位銀行跟超商人員攔阻632萬的詐款，另也肯定警察局自1月到5月共攔阻933件詐騙，攔截8億多元。

市長侯友宜在治安會報時指出，第一銀行大坪林分行攔阻600萬元、統一超商板信門市攔阻32萬6300元，另外瑞芳地政事務所及警察同仁攜手阻止不動產抵押詐騙，成功攔下106萬9720元遭騙，展現公私協力守護民眾財產成果。

侯友宜同時也表揚內政部及新北市府114年社區治安營造工作評鑑18個優質社區，由各里長代表接受認證標章，感謝積極推動治安社區營造，並肯定查緝槍枝、打擊詐欺、掃蕩黑幫結合詐團績優分局，及公共安全聯合稽查有功人員，展現市府打擊犯罪與違法零容忍之決心。

侯友宜表示，治安營造工作優質社區獲獎者很多都是常勝軍，像是第一名每次都拿獎，讓人很感動。現場很多都是認識16年的老朋友了，大家的表現越來越好。侯友宜並承諾會再前往各里關心社區整體的治安照顧，這才是最重要的根本。除了社區治安，警察局在打擊非法槍枝、詐騙、黑幫以及緝毒方面，也都展現了很好的成效。

侯友宜指出，這段時間警察局、消防局等單位，針對社會高度關注的醫美事件，讓案件順利偵破，也有效查察相關場所，落實公安小組的執法。侯友宜強調，治安問題絕對不是一蹴可幾，大家要努力讓治安維持平穩，讓重大事件能立即有效處理。

治安會報中警察局、消防局也針對校園周邊治安熱點、國際城市報案系統特色分析及全國頂尖城市災害應變中心（EOC）對比進行報告。侯友宜指示教育局與警察局持續落實熱點列管與跨局處聯防，並加速推動新北校園通APP警報器與警政服務APP串接，深化情境演練，確保緊急狀況下即時正確應變。警察局、消防局應持續推動110報案系統及EOC智慧化升級，善用AI與數位科技提升派遣與指揮效率，並強化資安與備援，確保服務不中斷，同時確實整合跨局處情資、監控與救災系統，強化即時影像回傳機制，提升市政團隊應變能力，以科技結合專業守護市民安全。

警察局長方仰寧表示，因應近期重大毒駕事故，新北市警局配合全國查緝毒駕及斷源緝毒專案，啟動第一階段「雷霆掃蕩」勤務，以高強度密集執法、擴大路檢及溯源斷根等策略，全面加強毒品及毒駕查緝，後續持續推動第二階段專案執法期及第三階段道路安全期，結合科技偵查、大數據分析、路檢攔查與毒品溯源全力查緝。另因應暑假及宮廟遶境活動，將針對青少年聚集、危險駕車及遶境滋事等治安重點，規劃專案勤務，並持續結合各局處強化預防與查緝，守護市民安全與社會秩序。

侯友宜頒發治安工作績優社區。記者黃子騰／攝影

侯友宜頒發打擊黑幫、阻詐績優單位。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜肯定警方及地政局人員協助阻詐。記者黃子騰／攝影