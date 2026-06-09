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影／男子遇詐要匯款給女網友 一句「警察在我旁邊」對方秒掛斷電話

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市清水區一名45歲陳姓男子日前到銀行要匯款給女網友，聲稱女友在新加坡被偷沒錢買機票回來，行員機警通報，員警到場關心，男子當場打電話給女網友，要讓警察知道他並非遇詐騙，男子在電話中一句「警察在我旁邊」，對方回應網路流量不足為由秒掛斷電話，男子才知自己受騙。

本月2日上午11時，陳男到清水區某銀行準備匯款2萬6000元，他說女友包包在新加坡被偷，沒錢買機票回來，行員警覺不對勁，立刻聯手清水警分局員警攔阻。

清水警分局清水派出所巡佐周義偕、警員李偉聖趕到現場時，陳男態度堅定，表示對方是在南部工作時認識的「女友」，為了向警方證明，他當場撥通LINE電話，大方跟對方說「你打開鏡頭視訊，警察在現場，要確認一下身分才能匯款，否則我幫不了你」。尷尬的是，話才說完，原本熱情蜜意的情話瞬間變調。對方聽到「警察」二字立即回，她現在手機流量不夠，不能開鏡頭，隨即掛斷電話，接著人間蒸發、電話沒回也沒接。

警方趁勢告訴陳男各類「跨海戀情、異地落難」的經典詐騙手法套路，陳男當場取消匯款，保住2萬6000元的血汗錢，連聲感謝警方與行員及時拉他一把。

清水警分局長鄭鴻文提醒，「假交友真詐財」最愛利用被害人的同情心與好感，一旦提到「人在國外」、「急需機票錢」、「發生意外」等關鍵字，絕對是詐騙集團的標準劇本。民眾務必保持理性。

台中45歲陳姓男子到清水區某銀行要匯款，聲稱女友包包在新加坡被偷，沒錢買機票回來，行員報警，員警到場關心阻詐。圖／警方提供
台中45歲陳姓男子到清水區某銀行要匯款，聲稱女友包包在新加坡被偷，沒錢買機票回來，行員報警，員警到場關心阻詐。圖／警方提供

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