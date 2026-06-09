陌生人匯1元給你恐變詐團同夥！民眾提案「拒收款」機制 避免無辜帳戶凍結

一名公共政策提案人希望金管會建立「收款人入帳同意機制」，以減少無辜民眾帳戶變為警示帳戶的事件。 示意圖／ingimage

當帳戶變成「警示帳戶」時，代表帳戶可能涉及刑事犯罪案件，例如洗錢、詐欺等。一名網友近期在公共政策網路參與平台上提案，希望金管會建立「收款人入帳同意機制」，以減少民眾帳戶遭詐騙集團利用而變為警示帳戶的事件，目前附議人數達到4700多人，差200多人就能達到附議門檻。

一位公共政策提案人在Threads發文，表示現在詐騙集團會故意匯錢到無辜民眾的帳戶，就算只匯款1元，帳戶也會變成「警示帳戶」。目前全台有將近15萬個警示帳戶，許多民眾只是在網路上賣衣服，就被詐騙集團匯款，導致帳戶被凍結、薪資無法入帳、沒辦法扣房貸、日常消費直接被卡死等狀況。如果要解除凍結，還要跑警局和地檢署，至少要等兩年才能拿到不起訴處分，既耗時間又耗費精力。

提案人強調，以上狀況每個人都可能遇到，為了避免此狀況，他們在公共政策參與平台提案，希望增設「收款人入帳同意機制」，給予收款人拒絕的選項，類似掛號信，只要有來路不明的款項進帳，就有權利拒絕，目前附議人數已超過4700人，還差200多人就能達到5000人的成案門檻。

從提案內容可得知，台灣雖然有匯款端顯示收款人的功能，不過並不是保護收款人，而是保護匯款人不轉錯帳，詐騙集團仍然可以誘使他人將金流轉到第三方帳戶，建議金管會增設可拒絕機制，當陌生帳號首次匯款時，系統會通知收款人，讓其選擇拒絕或接受，盼望此機制能減少人們帳戶被凍結的機率。

提案人補充，此機制並沒有強制，民眾可以自由選擇是否要開啟拒絕機制，並且只有陌生人首次匯款才會跳出通知，並不影響熟人的匯款，也不會影響一般商業往來的匯款，他也曬出多則帳戶被凍結的案例，呼籲民眾參與附議，讓金管會研究可行的方案。

此文一出，不少網友表達支持，「非常需要，聽過太多莫名其妙的案例，導致現在連朋友要轉帳給我，我都寧願見面收現金」、「真的每個人都有可能會遇到，大家都處於風險中，動下手指就可以讓政府和銀行能保護善良老百姓」、「大家一起附議拜託，這個好重要」。

另有網友分享保護帳戶的方法，首先只留一個流通帳戶來進行收款或匯款，只要別人要匯款給你，就只要提供該帳戶就好；主帳戶的相關資料不要給任何人知道，包含家人；在網路上進行金錢買賣時，善用第三方平台，以確保帳戶安全。

民眾遇三方詐騙或金融帳戶遭盜用，帳戶涉及詐欺被通報警示帳戶，影響日常生活開銷，該怎麼辦呢？刑事局提醒，一旦發現帳戶異常，應立即保全資料報案，以利後續查證及保障自身權益；切勿任意提供帳戶、提款卡，或網路銀行帳號、密碼供他人使用，以免淪為詐騙集團犯罪工具。