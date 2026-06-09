華訊綠能充電樁投資攏系假！吸金1.9億 總裁潛逃、執行長聲押禁見

華訊電能執行長謝博鈞，涉吸金1.9億，檢方依違反銀行法聲押禁見。 記者張宏業/攝影

華訊電能公司被控利用世貿中心加盟展機會，抑或是臉書廣告，要民眾投資「FAFAGO綠能充電樁」，2年內吸金1.9億，調查局機站昨天搜索約談14人到案，由於總裁「陳建寰」逃亡，台北地檢署清晨依違反銀行法罪聲押禁見執行長謝博鈞等3人。

同案聲押包括吸金核心成員張錦珠、吳娉慧；其餘謝姓、朱姓、柯姓、陳姓等幹部分別以15至80萬交保，均限制處境出海。

陳姓女子交保時，前來辦保的友人不僅阻擋媒體拍攝，還與媒體爆發口角衝突，法警見狀立即趨前制止，未讓衝突擴大。

據調查，華訊電能執行長謝博鈞等人在台北、台中、高雄加盟展參展時，向民眾推銷「FAFAGO充電樁」投資案；相關人向投資人誆稱，每投資1個充電樁須30萬元，但保證每月最低可獲利3520元，年化報酬率達14.08%，且投資期滿3年，可選擇由華訊公司以7折價格買回充電樁，或選擇繼續投資享有「買二送一」或「買三送二」等不同優惠方案。

今年5月間，華訊公司因無力支付投資人每月投資款項，且公司也人去樓空，投資人發現受騙，向調查局檢舉提告。檢調統計，全案從2024年3月起迄今，不法吸金逾1.9億餘元。

北機站報請北檢指揮後，與樹林警分局及新北市刑大成立專案小組，8日兵分21路搜索華訊電能公司集團等處所，拘提14人到案，查扣電腦主機、合約書、存摺大批證物。

華訊電能陳姓女成員涉吸金，被檢方依違反銀行法15萬交保、限制出境出海。記者張宏業/攝影

華訊電能吸金核心成員張錦珠，涉吸金1.9億，檢方依違反銀行法聲押禁見。 記者張宏業/攝影