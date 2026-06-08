快訊

受滯留鋒面、西南氣流影響 屏東縣8鄉明天停班停課

馬太鞍溪暴漲沖走吉普車...工地主任失聯 消防全力搜救中

NONO遭控「按摩性侵、車上猥褻」獲判無罪 士檢今聲明上訴

聽新聞
0:00 / 0:00

華訊電能FAFAGO綠能充電樁吸金詐騙1.9億 檢調搜索約談14人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

華訊電能公司涉嫌從2024年起在台北市、台中市及高雄市等地世貿中心加盟展，或用臉書廣告，向民眾介紹投資「FAFAGO綠能充電樁」，且保證獲利，2年不法吸金至少1.9億餘元，檢調今兵分21路搜索華訊電能，拘提謝姓主嫌等14人到案。

調查局北部地區機動工作站報表示，全案經報請北檢檢察官蔡佳蒨指揮，並與新北市政府警察局樹林警分局及新北市刑大成立專案小組，今天兵分21處搜索華訊電能公司集團及謝姓主嫌等人，拘提14人到案，現場查扣電腦主機、合約書、存摺等大批證物。

檢調追查，華訊電能公司謝姓主嫌等人在台北、台中、高雄的加盟展參展時，向民眾推銷「華訊電能FAFAGO充電樁」投資案；謝姓主嫌等人宣稱，投資人每投資1充電樁新台幣30萬元，即保證每月最低可收取獲利3520元，年化報酬率達14.08%，且投資期滿3年，可選擇由華訊公司以7折價格買回充電樁，或選擇繼續投資享有「買二送一」或「買三送二」等不同優惠方案。

全案直到今年5月間，華訊公司因無力支付投資人每月投資款項，且「搬遷一空」投資人發現受騙報案。檢調統計全案從2024年3月起迄今，不法吸金逾1.9億餘元。

調查局呼籲，投資人對於強調保證獲利、高額報酬的投資方案，須謹慎投資，切勿輕信不法的投資話術，受害的投資人就近向各縣市警察局所屬各分局或派出所報案指證。

華訊電能公司涉嫌向民眾介紹投資「FAFAGO綠能充電樁」不法吸金至少1.9億元，調查局今搜索約談謝姓主嫌等人。圖／調查局提供
華訊電能公司涉嫌向民眾介紹投資「FAFAGO綠能充電樁」不法吸金至少1.9億元，調查局今搜索約談謝姓主嫌等人。圖／調查局提供

華訊電能公司涉嫌向民眾介紹投資「FAFAGO綠能充電樁」不法吸金至少1.9億元，調查局今搜索約談謝姓主嫌等人。圖／調查局提供
華訊電能公司涉嫌向民眾介紹投資「FAFAGO綠能充電樁」不法吸金至少1.9億元，調查局今搜索約談謝姓主嫌等人。圖／調查局提供

充電樁 詐騙

延伸閱讀

高金素梅詐領助理費、育嬰補助逾787萬…求刑12年6月 檢起訴24人

找人頭輸入新冠肺炎快篩 大陸寶太公司無償提供高金團隊逾7.4萬劑

影／涉助太子集團「OJBK」平台洗錢 水房老闆300萬、名律師100萬交保

大馬籍男子入境當詐團車手 離境前百貨公司血拚遇警

相關新聞

彰化2毒駕無保請回…法務部證實同一法官 地院：均綜合證據裁定

彰化縣近日連續發生毒駕男運送瓦斯與毒駕通緝犯倒車輾斷所長腳，檢方均對嫌犯提出羈押聲請，但法院均無保請回，法務部長鄭銘謙今日證實，這兩案都是「同一位法官」裁定，直呼沒辦法接受；彰化地院指出，兩件聲押案件，都是由值班法官處理。

彰化毒駕撞警重傷竟無保請回？林世賢赴監院陳情調查法官有無違失

彰化縣溪警分局埔鹽分駐所所阿陳國銘本月4日追緝施姓毒駕通緝犯時，反遭施駕車倒車衝撞後企圖逃逸，造成雙腿嚴重受傷，檢察官聲押施男，法官卻裁定無保請回，引發各界譁然。民進黨籍彰化市長林世賢今天上午到監察院陳情，要求針對法官的裁定是否有違失，啟動專案調查。

台鐵新烏日站驚傳60歲男躺軌道 遭撞意識不清救出送急救

台鐵新烏日站上午驚傳有1名男子躺臥於鐵軌間，遭109車次自強號列車撞及，消防局獲報後趕往，10時54分抵達，11時13分將傷者搬運至月台，並送醫急救。

毒駕男撞斷所長腿拎水果探病 家屬嚇「我們無福消受」

彰化縣埔鹽分駐所所長陳國銘日前查緝毒品犯，遭施姓男子疑毒駕並倒車輾斷其雙腿，導致右腿髕骨粉碎性骨折，彰化地院裁定施男「無保請回」，檢方準備抗告。陳國銘目前住院治療，但陳的女兒昨晚在Threads發文揭露施男竟不請自來，突然拎著水果禮盒直闖父親病房，讓家人相當恐懼中

懸賞50萬成功找回走失「美琪」 外界關注賞金最暖結局曝光

桃園陳小姐日前祭出50萬元懸賞金尋找走失12年的愛犬「陳美琪」，引發全台關注，甚至有民眾組成「尋找美琪大軍」，最後由同村廖姓長輩在其屋外尋獲，當時廖男即表明不願收下全額懸賞金，外界關注後續發展。廖男表示，雙方協商後決定，僅收取8萬元紅包，其餘42萬元則聯名捐作公益，善款將用於地方宮廟及流浪動物團體。

新北情侶瑣事爆爭執女友被打當街跪地 三重警逮家暴男又是毒駕

新北市38歲何男昨晚10時許騎車載40歲哈姓女友行經三重區時，雙方因瑣事爭吵在路上拉扯。三重警到場發現何男精神狀況不穩、眼神渙散，經唾液快篩後發現呈安非他命陽性反應，詢後依公共危險罪嫌送辦及扣車，並通報婦幼案件平台做後續追蹤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。