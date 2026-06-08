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因應桃機三航廈啟用 航警局表揚績優員警更盼增加人力

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導

航空警察局今天在局本部大禮堂舉辦警察節慶祝大會，同時在航警局一樓廣場辦理捐血公益活動。航警局局長林建宏致詞時強調，桃園國際機場第三航廈將於明年底啟用營運，為因應即將增加的客貨運量，規劃組織修編成立「桃園分局」，增加編制員額486人。

局長林建宏於儀式中致詞時表示，由於桃機第三航廈將於明年底啟用，客貨運量勢必增加，屆時機場國門治安、交通維護及航空保安安檢任務需求必然大增，航警局相關勤、業務量也隨之增加，以航警局現有編制及人力均不足以因應，所以極需擴增、成立「桃園分局」，增加編制員額486人有實質必要與急迫性，所需廳舍空間請桃機公司全力支持。

此外，航警局在國內各機場一直扮演著航空安全維護及毒品防堵、查緝的重要角色，所有同仁在航空保安及各項警政工作表現上，都是可圈可點、有目共睹，希望能持續強化航空保安及邊境緝毒查緝能量外，對於防詐、阻詐、攔阻國人赴海外求職詐騙，以及人口販運等重點工作，也都能積極防處。感謝全體同仁在工作崗位上盡心盡力，全力維護國境及旅客安全，以積極、熱忱的態度為旅客提供最好的服務。

航警局指出，慶祝活動共計150名友軍單位及民間公司代表到場，「中華民國國際航空警察之友協會」理事長江松樺捐贈警察節暨端午節慰勞金新台幣70萬元，及破案慰勉金50萬元，用行動力支持警察工作，展現對警察同仁最大支持與幫助，成為航警局最堅實的後盾。

今天的慶祝大會也為陞職人員授階，並頒獎表揚刑警大隊小隊長柯宏憲、安檢大隊警員陳善圓，以及高雄分局偵查佐李嘉慶等3名模範警察；同時頒發資深績優警察獎章及退休人員紀念獎座。此外，警察節愛心公益捐血活動部分，同仁熱情響應讓捐血袋數量達140袋。

航空警察局今天舉辦活動慶祝警察節，「中華民國國際航空警察之友協會」理事長江松樺（左）捐贈警察節暨端午節慰勞金新台幣70萬元，及破案慰勉金50萬元，用行動力支持警察工作，航警局局長林建宏（右）代表收下。記者黃仲明／攝影
航空警察局今天舉辦活動慶祝警察節，「中華民國國際航空警察之友協會」理事長江松樺（左）捐贈警察節暨端午節慰勞金新台幣70萬元，及破案慰勉金50萬元，用行動力支持警察工作，航警局局長林建宏（右）代表收下。記者黃仲明／攝影

桃機 警察

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