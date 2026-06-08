台中婦欲匯款網戀「老公」 警銀聯手攔阻詐騙

台中市1名婦人日前到郵局欲提領7萬元卻無法清楚說明用途疑遭詐騙，警方今天表示，據報到場發現婦人準備匯款給只在網路上看過照片的「老公」，經員警解說後攔阻婦人被詐。

台中市警察局第二分局說明，5日中午接獲郵局通報指稱有婦人欲提領新台幣7萬元，但面對行員關懷提問時無法清楚說明用途，疑似遭遇詐騙，於是請警方到場協助。

警方表示，員警據報到場後，經詢問婦人提領用途時，婦人神情猶豫、言詞閃爍，無法明確說明資金用途。在員警進一步關懷了解，並檢視其手機對話內容後，發現兩人以「老公」、「老婆」等稱呼親密互動。

警方指出，婦人這才坦承，透過網路認識這名暱稱「David」的男子，且僅看過照片，當天提領7萬元現金是準備匯款給對方使用。

員警與行員進一步查證發現，婦人帳戶先前已遭列為警示帳戶，這次提領現金又無法合理說明用途，種種跡象均符合常見「假交友真詐財」詐騙手法。經員警耐心分析詐騙集團慣用話術及相關案例後，婦人終於恍然大悟，打消匯款念頭，成功保住辛苦積蓄。