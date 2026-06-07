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單親媽詐騙755萬「哭窮」還不出 法官見1狀況要她全賠

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投市一名林姓婦人誤信投資詐騙，兩周內面交現金755萬元給李姓女子，事後得知被騙提告求償，李女稱自己單親且尚在服刑中，無力償還，向法官求情。但她從事詐騙多次遭逮仍不知悔改，南投地院民事法官判決李女755萬元須全賠。

判決書指出，李女前年與另3名詐團成員透過投資詐財，分頭向多名被害人取款，2、3周內就詐取多達1855萬元，4人已被南投地院判刑；其中林婦於同年5月底和6月上旬，面交給李女555萬元和200萬元，李女遭判刑1年4個月。

而遭高額詐騙的林婦也因此對李女提出民事求償，並向法官提出擔保品，聲請法官宣告假執行獲准。南投地院民事庭審理時，李女對林婦全額求償表示同意，但又稱自己單親要養小孩，目前又因案服刑，無力償還，向法官求情盼考量其狀況。

唯李女雖為單親，但卻不務正業，選擇加入詐騙集團，且當車手、收水手已被逮過多次仍執迷不悟；法官認為其辯詞無可採信，侵權行為成立，判決755萬元須全額賠償，准予假扣押其財產，並按周年利率5%計算的利息，至清償完畢為止。

南投司法大廈。本報資料照片
南投司法大廈。本報資料照片

詐騙集團 南投

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