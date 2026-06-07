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「丹水滾」火鍋店夫妻被控捲款50億逃大陸 20筆土地房產市價驚人

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「丹水滾」火鍋店夫妻被控捲款50億逃大陸 20筆土地房產市價驚人

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中連鎖火鍋店「丹水滾」停業，黃姓、洪姓夫妻已帶子女到大陸，外傳二人捲款50億，受害民眾已達500人，但目前向警方報案不到百人，警方仍在調查中；被害人也組自救會群組要討回自己投資錢，最近傳出這對夫妻將投資款轉入不動產，二人和子女名下房地產已超過20筆；洪女臉書原本被按讚留言肯定善心，最近增加多人留言「還我錢」。

洪女臉書最近湧入多人留言，她的臉書原本都是按讚，貼出大愛心，也有人直說她助心善人是大好人；這幾天留言風向大變，有人說這對夫妻是有謀略計畫，向投資者收取數百萬到千萬金額，表面做善事，博取大家肯定再帶走鉅款；有人說這對夫妻現在帶走大家血汗錢跑路一定有報應，二名小孩著逃到大陸會跟著受罪，其中兒子還是讀警專學生。

警方表示，目前被害人自行號召建立群組，聲稱被騙金額高，向警方報案人數還未百人，被騙金額仍需被害人準備好借據等具體證據，這對夫妻目前已離境。

外傳這對夫妻名下共有超過20筆不動產，包括台中七期重劃區及南屯區的高價住宅與土地，分散登記在黃姓夫妻及兩名子女名下。

地方上最近討論多，多人說他們熱心公益形象，很難想像竟會捲款跑到大陸，有人說已投入畢生積蓄或退休金，現在還不敢讓家人知道。

台中連鎖火鍋店「丹水滾」停業，黃姓、洪姓夫妻已到大陸，洪女平常在地方上活躍熱心公益，常獲謝狀。圖／取自臉書
台中連鎖火鍋店「丹水滾」停業，黃姓、洪姓夫妻已到大陸，洪女平常在地方上活躍熱心公益，常獲謝狀。圖／取自臉書

大陸

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