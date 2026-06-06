急匯20萬救「老公」網友 警苦勸半小時喚醒小資女

彰化縣許姓女子在社群網站聊天室結識1名網友，對方稱她「老婆」噓寒問暇，不到半個月就以帳戶暫遭凍結為由，向「老婆」借款、借提款卡，許女到郵局辦理匯款20萬，警方趕到攔阻並出示打詐儀表板內「結交友、真詐騙」真實案例，許女打消匯款並刪除聯繫管道。

據了解，許女今年4月中旬在網路聊天室認識1名網友，通訊不到一周即互加LINE，對方表明以結婚為前提的交往，稱許女為「老婆」每天關懷她的生活，互聊工作情況，5月底網友稱投資資金周轉不靈，沒兩天稱帳戶遭凍結不能動用存款，要求許女借20萬元紓困，又要求提供帳戶、寄提款卡借他使用。

許女掉入愛情陷阱，本月初到郵局提領存款20萬元要匯給「老公」，面對郵局行員關懷和詢問，許女含糊結巴，說不清楚收款人的姓名、匯款用途，行員察覺有異暗中報警，北斗派出所警員王浡倫、孫翊剛趕到，積極勸說這是典型的假交友真詐騙，說動許女出示與「老公」通訊對話內容，員警逐一分析破哏，講了超過半小時，許女終於相信自己遇到詐騙，放棄匯款，並在警方協助下刪除與對方連繫管道。

北斗警分局長楊志源今指出，對於未曾謀面、認識沒多久、不了解對方底細的網友，民眾一定要保持戒心，如接獲可疑訊息、電話，先務必撥打警政署165反詐騙諮詢專線求證，也可常到內政部警政署建置「打詐儀表板」查閱，即時掌握最新詐騙趨勢與手法，增進防詐知識以守護自己財產。