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急匯20萬救「老公」網友 警苦勸半小時喚醒小資女

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣許姓女子在社群網站聊天室結識1名網友，對方稱她「老婆」噓寒問暇，不到半個月就以帳戶暫遭凍結為由，向「老婆」借款、借提款卡，許女到郵局辦理匯款20萬，警方趕到攔阻並出示打詐儀表板內「結交友、真詐騙」真實案例，許女打消匯款並刪除聯繫管道。

據了解，許女今年4月中旬在網路聊天室認識1名網友，通訊不到一周即互加LINE，對方表明以結婚為前提的交往，稱許女為「老婆」每天關懷她的生活，互聊工作情況，5月底網友稱投資資金周轉不靈，沒兩天稱帳戶遭凍結不能動用存款，要求許女借20萬元紓困，又要求提供帳戶、寄提款卡借他使用。

許女掉入愛情陷阱，本月初到郵局提領存款20萬元要匯給「老公」，面對郵局行員關懷和詢問，許女含糊結巴，說不清楚收款人的姓名、匯款用途，行員察覺有異暗中報警，北斗派出所警員王浡倫、孫翊剛趕到，積極勸說這是典型的假交友真詐騙，說動許女出示與「老公」通訊對話內容，員警逐一分析破哏，講了超過半小時，許女終於相信自己遇到詐騙，放棄匯款，並在警方協助下刪除與對方連繫管道。

北斗警分局長楊志源今指出，對於未曾謀面、認識沒多久、不了解對方底細的網友，民眾一定要保持戒心，如接獲可疑訊息、電話，先務必撥打警政署165反詐騙諮詢專線求證，也可常到內政部警政署建置「打詐儀表板」查閱，即時掌握最新詐騙趨勢與手法，增進防詐知識以守護自己財產。

彰化縣北斗派出所員警到郵局勸阻許姓女子匯款給素未謀面且認識不到兩個月的「老公」。圖／民眾提供
彰化縣北斗派出所員警到郵局勸阻許姓女子匯款給素未謀面且認識不到兩個月的「老公」。圖／民眾提供

郵局 詐騙 彰化縣

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