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搶玉荷包被要求「實名制」帳戶被凍 高雄男超商急匯9萬被店員攔截

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市一名63歲陳姓男子見網路行銷「阿公自種玉荷包」，為嘗鮮加入客服，對方告知一箱5斤只要200，但要求「實名認證」，後又稱他的帳戶有遭凍結風險，須匯9萬解除限制，陳到超商依指示匯款，店員發現他神情緊張報警阻止，幸運保至積蓄。

楠梓警分局前天凌晨時許接獲楠梓區右昌街超商店員通報，指一名男子疑似遭詐騙在ATM前操作匯款，警方立即到場協助。

警方到場後，得知63歲陳姓男子先透過網路平台看到行銷「阿公自己種植的玉荷包熟了，一箱5斤200，新鮮採摘、顆顆飽滿」的廣告，想買來嘗鮮，於是加入客服人員的LINE帳號。

對方先以辦理「實名制認證」為由取得陳男信任，後續又謊稱陳認證手續只通過一半，帳戶有遭凍結風險，又改要求匯款9萬元才能解除限制，陳信以為真，遂前往楠梓區右昌街某超商準備依指示操作ATM匯款。

當時超商店員發現陳男神情緊張，且全程透過手機接受指示操作ATM，察覺有異報警。警方當場向陳男以案例教育解說，指此為一頁式「假客服」詐騙手法，真正客服不會要求操作ATM或匯款辦理認證。

陳男聽了警方說明才恍然大悟，得以保住9萬元積蓄，頻向警方及店員表達感謝。

高市陳姓男子為嘗鮮玉荷包，被網路平台要求「實名制」又稱帳戶被凍，險匯9萬元，幸被超商店員和警方阻止。　記者石秀華／翻攝
高市陳姓男子為嘗鮮玉荷包，被網路平台要求「實名制」又稱帳戶被凍，險匯9萬元，幸被超商店員和警方阻止。　記者石秀華／翻攝

高市陳姓男子為嘗鮮玉荷包，被網路平台要求「實名制」又稱帳戶被凍，險匯9萬元，幸被超商店員和警方阻止。　記者石秀華／翻攝
高市陳姓男子為嘗鮮玉荷包，被網路平台要求「實名制」又稱帳戶被凍，險匯9萬元，幸被超商店員和警方阻止。　記者石秀華／翻攝

高市陳姓男子為嘗鮮玉荷包，被網路平台要求「實名制」又稱帳戶被凍，險匯9萬元，幸被超商店員和警方阻止。記者石秀華／翻攝
高市陳姓男子為嘗鮮玉荷包，被網路平台要求「實名制」又稱帳戶被凍，險匯9萬元，幸被超商店員和警方阻止。記者石秀華／翻攝

詐騙 超商 店員 高雄

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