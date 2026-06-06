國際刑警跨海招募赴美當翻譯？警一句話點醒54歲男險匯50萬

台中市潭子區54歲黃姓男子，日前接獲自稱是國際刑警的人員來電，聲稱能安插今年10月前往美國洛杉磯，擔任翻譯的夢幻工作，但必須先匯款新台幣50萬元代墊當地的生活費與住宿費；黃男信以為真，興沖沖奔往銀行準備匯款，所幸機警的行員察覺異狀並通報警方，警網趕到現場後，用一句話「國際機構絕不會用電話招募並要求匯款」當頭棒喝，才讓黃男大夢初醒，成功保住辛苦積蓄。

大雅分局表示，詐騙集團手法層出不窮，5月底上午9時許，接獲彰化銀行潭子分行的緊急通報，指稱臨櫃有一名中年男子執意要匯款高達50萬元至海外的美國帳戶，由於男子對於資金用途交代的支支吾吾，且匯款對象極其可疑，行員懷疑他掉入詐騙陷阱，隨即啟動警銀聯防機制，請求警方到場協助。

警方接獲報案後迅速趕抵現場。經兩位警員耐心安撫並深入了解，黃姓男子透露，自己是在5月初接到一通神秘電話，對方操著煞有介事的口吻，自稱是「國際刑警組織（INTERPOL）」的內部人員，對方在電話中向黃男宣稱，組織目前正有海外職缺，看中他的長才，可協助安排他於今年10月前往美國洛杉磯工作，擔任組織的專職翻譯。

不過，對方強調「缺額」有程序要走，要求黃男必須先行支付在美國定居的生活費及住宿等相關費用，並強烈指示他前往銀行臨櫃辦理匯款，將50萬元匯入指定的美國帳戶；黃男一時被「赴美幫國際刑警工作」的優渥前景沖昏頭，不疑有他便前往彰銀填寫匯款單，所幸卡在行員這一關。

大雅分局呼籲，這是近期新興的「假大牌、真詐騙」手法，國際刑警組織是打擊犯罪的國際官方機構，絕對不會直接聯繫一般民眾要求匯款、繳交罰款或配合調查案件。任何聲稱是國際刑警並要求付費、提供帳戶的信件或電話，百分之百皆為詐騙，民眾切勿輕信，務必提高警覺，可立即撥打110、165反詐騙專線，或就近向派出所求證，以保障自身財產安全。

台中市潭子黃男日前接獲自稱是國際刑警的來電，聲稱可安插其赴美工作，警勸說下險匯50萬元。圖／大雅分局提供