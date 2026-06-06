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我是環保署許世勳？北市府遭詐騙盯上 冒名環保局長連名字都打錯

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

詐騙手法日新月異，詐騙份子近期盯上台北市政府，假藉環保局長徐世勲、衛生局長黃建華之名向廠商洽談合作，環保局「冒牌局長」更鬧出寫錯單位與自己姓名的笑話。多家委辦廠商接到電話，因驚覺有異而向環保局反映。

環保局多個科室委辦的車輛廠商、室內空品廠商、綠色消費輔導廠商、雷射標籤廠商，前天和昨天陸續接獲自稱局長徐世勲的秘書來電，對方稱有案子要跟廠商合作，還留了「冒牌局長」的Line ID作為後續聯絡之用。

有的廠商加了Line好友後，「冒牌局長」大讚廠商計畫執行得很好，並提及月底有新專案，詢問廠商有無合作意願。也有廠商拆穿是詐騙手法，不是封鎖或拒絕溝通，就是向警方報案。

「冒牌局長」跟其他廠商加好友後，自我介紹還鬧出笑話，「我是環保署 許世勳」不只單位寫錯、還幫本尊「徐世勲」改名換姓，機警的廠商隨即回覆名字打錯，更附上環保局官網局長簡介的截圖，「冒牌局長」才辯稱剛在忙而輸入錯誤。對方接著稱廠商計畫做得不錯，對他印象不錯，想約下周一到辦公室詳談新合作項目。

環保局科室主管得知後，趕緊了解其他委辦計畫有無類似狀況，確實有其他廠商也收到。徐世勲表示，目前有環境清潔管理科、資源循環管理科、空汙噪音防制科、綜合企畫科、北投垃圾焚化廠的同仁接獲廠商反映，他們第一時間都有意識到是詐騙，「因為我從來不會跟廠商互動。」

徐世勲肯定同仁在業務上是非常認真、謹守操守，也會請業務承辦人適時留意類似狀況。他認為，現在詐騙太猖獗，政府應該要嚴刑重罰，不然永遠無法遏止。

不只徐世勲，衛生局長黃建華也遭不肖人士冒名，有廠商接獲同樣手法的來電，對方留下的Line ID更與環保局「冒牌局長」的一樣。黃建華表示，此非他的Line ID，他也沒有留給任何人；目前衛生局各科室未有人通報有這樣狀況，但他已提醒同仁要特別留意。

台北市衛生局長黃建華近日遭詐騙份子冒名行騙。本報資料照片／記者邱德祥攝影
台北市衛生局長黃建華近日遭詐騙份子冒名行騙。本報資料照片／記者邱德祥攝影

詐騙份子近期盯上台北市政府，假藉環保局長徐世勲之名向廠商洽談合作。本報資料照片／記者蘇健忠攝影
詐騙份子近期盯上台北市政府，假藉環保局長徐世勲之名向廠商洽談合作。本報資料照片／記者蘇健忠攝影

環保局 環保署 環保 詐騙

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